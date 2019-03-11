HABER

Venezuela'da okullar tatil, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde çalışma yapılmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 07:42 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 3'üncü gününe giren ve halen tam olarak düzeltilemeyen elektrik kesintisinden ötürü bugün ülkede okulların tatil edileceğini, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını duyurdu. Öte yandan ülkede, market yağmalama haberleri de geliyor.

Venezuela'da okullar tatil, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde çalışma yapılmayacak

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve tüm ülkeyi karanlıkta bırakan elektrik kesintisi özellikle başkent Caracas'ta kısmi düzeltilmeler dışında devam ediyor.

Kesintiyi ülkenin doğusundaki hidroelektrik santrali ve dağıtım merkezi Guri'ye yapılan bir sabotaj olarak değerlendiren hükümet ise durumu düzeltmek için Devlet Başkanı Maduro'nun bilgilendirmesine göre "yoğun bir şekilde" çalışıyor.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ülkenin resmi kanalı VTV'ye bağlanarak yaptığı açıklamada, Maduro'nun talimatı doğrultusunda ilkokuldan üniversiteye kadar ülkedeki tüm eğitim kurumlarının bugün tatil edildiğini duyurdu.

Devlet dairelerinin yanı sıra fabrika ve alışveriş merkezleri gibi özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını belirten Rodriguez, ülkedeki iletişim ve internet erişimini dahi sekteye uğratan kriz karşısında galip geleceklerini ifade etti.

CARACAS'A AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN ELEKTRİK VERİLDİ

Cuma günü yerel saatle 17.00 sularında başlayan ve tüm ülkeyi esir alan elektrik kesintisi sonrası birkaç kez ışığa kavuşan ve tekrar elektriksiz kalan Caracas'ın önemli bir bölümüne yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Kesinti, akaryakıt istasyonlarının önünde çok uzun kuyruklara neden olurken sekteye uğrayan iletişim ve internet erişimi nedeniyle Venezuelalılar otoyol kenarlarında sinyal bulunan bölümlerde saatlerce bekliyor.

Birçok bölgesinde şebeke suyu sağlanamayan Caracas'ta vatandaşlar park ve bahçelerdeki kaynak ve hatlardan evlerine su taşıyor.

2019-03-11T021835Z_1437312067_RC16670CBD30_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS

YAĞMALAR DOLAYISIYLA 50'DEN FAZLA GÖZALTI

Caracas'ın Baruta bölgesinde ise bir alışveriş merkezindeki süpermarket genç bir grup tarafından yağmalandı.

Ülke basınındaki haberlere göre özellikle gıda malzemelerinin yağmalandığı olay sonrası Bolivarcı Ulusal Polis (GNB) mensupları 50'den fazla kişiyi yakaladı.

GUAİDO YİNE ASKERE ÇAĞRI YAPTI

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Kesinti ile ilgili bugün AN'de "Ulusal Acil Durum" ilan etmeyi görüşecek olan muhalefetin lideri Guaido, askerleri Devlet Başkanı Maduro'ya destek vermeyi kesmeye çağırdı.

2019-03-11T003657Z_997004257_RC15BD989260_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS

18 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı ve bu kişilerin elektrik kesintisinin bir sonucu olarak ölüp ölmediğine dair farklı açıklamalar yapılıyor.

Muhalif AN Milletvekili Jose Manuel Olivares, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni doğan bir bebeğin de aralarında bulunduğu 18 kişinin elektrik kesintisi ile ortaya çıkan duruma bağlı olarak hastanelerde hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise VTV'ye yaptığı açıklamada elektrik kesintisinden ötürü ölümler yaşandığı yönündeki haberleri reddeti.

Alvarado hastanelerin büyük çoğunluğunun acil servislerinde jeneratörlerin çalıştığını ve bu hususun bakanlığı için öncelikli olduğunu kaydetti.

2019-03-11T002911Z_763361687_RC1461B503B0_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS

2019-03-11T001859Z_173600737_RC11CA893470_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS

Kaynak: AA

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi... İşte ateş üzerinde yürüme festivaliİzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi... İşte ateş üzerinde yürüme festivali
Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildiDünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela krizi Maduro

En Çok Okunan Haberler

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hatice'den transparan şov! Podyumdaki hareketiyle 'Yok artık' dedirtti!

Hatice'den transparan şov! Podyumdaki hareketiyle 'Yok artık' dedirtti!

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi... İşte ateş üzerinde yürüme festivali

İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi... İşte ateş üzerinde yürüme festivali

Etiyopya'daki uçak kazasının ardından 'Boeing' uçakları için 'tüm uçuşları durdurun' talimatı

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

ABD 8 DEAŞ mensubunu geri alan Fas'ı tebrik etti

ABD 8 DEAŞ mensubunu geri alan Fas'ı tebrik etti

Yardım konvoylarını yakanların Maduro karşıtları olduğu ortaya çıktı!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

ABD basınından bomba iddia! Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ülkesine döndü

Tedavi görüyordu! Ve döndü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.