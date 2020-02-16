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Venezuela'da ordu ve milis gücünden tatbikat

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2020 07:14 | Son Güncelleme

Venezuela'da 2 milyon 300 bini aşkın güvenlik gücü ve milisin katılımıyla "Bolivarcı Kalkan 2020" savunma tatbikatı düzenleniyor.

Venezuela'da ordu ve milis gücünden tatbikat

Ordunun yanı sıra hükümetin seferberlik ve olağanüstü durumlarda silah altına almak için oluşturduğu Bolivarcı Milis Gücü mensuplarının katıldığı tatbikat dolayısıyla ülkenin başkenti Caracas ve diğer bölgelerde askeri hareketlilik yaşanıyor.
Caracas'taki en büyük askeri yerleşke Fuerte Tiuna'daki faaliyetlere katılan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, tatbikatın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun isteği doğrultusunda Bolivarcı Milis Gücü çatısı altındaki sivillerin de katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Lopez, Bolivarcı Kalkan 2020 tatbikatı dolayısıyla ülke genelinde 135 bölgede savunma senaryolarının uygulandığını bildirdi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyon 300 binden fazla savaşçı ile bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliği korumak için Bolivarcı Kalkan 2020 tatbikatını başlattık." ifadelerini kullandı.
Tank ve zırhlı araçların dahil edildiği ve bazı bölgelerde hava savunma senaryolarının gerçekleştirildiği tatbikat bugün sona erecek.

Ülkedeki muhaliflere açık destek veren ABD, Kolombiya ve Brezilya'yı, Venezuela’ya karşı askeri planlar içinde olmakla suçlayan Maduro, iki gün önce düzenlenen basın toplantısında, Brezilya'nın, Venezuela ordusuna saldırı amacındaki silahlı gruplara ev sahipliği yaptığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela tatbikat

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