HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuela'da prestijli caddeye "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi

Venezuela'da prestijli caddeye "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi

20.05.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela'da prestijli bir caddeye "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" ismi verildi. Caddeye isim verme töreni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geldi. Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, Dışişleri Bakanı Yvan Gil'e ve Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Venezuela'da prestijli caddeye "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın merkezinde yer alan ve tarihi açıdan sembol kabul edilen caddelerden birine "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez, Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Dışişleri Bakanı Gil, Twitter hesabından açılışın fotoğraflarını paylaşarak, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, halkımızı birleştiren kardeşliğe jest olarak Sayın Büyükelçi Aydan Karamanoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına iştirak ettik." ifadesini kullandı.

Karakas Belediye Başkanı Melendez de sosyal medya hesabından, "Karakas'ın merkezinde Sayın Karamanoğlu ve Dışişleri Bakanı Gil ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışını yaparak iki ülke tarihine yeni bir sayfa yazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Bolivar Meydanı'na açılan caddelerden birinin adının Türkiye Cumhuriyeti Caddesi olarak değiştirilmesi kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Törenin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Türkiye ile Venezuela arasındaki işbirliğinin sürdürüleceği ve yakında Karakas'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılacağı bildirildi.

Büyükelçi Karamanoğlu, Dışişleri Bakanı Gil'e ve Karakas Belediye Başkanı Melendez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Venezuela basınında çıkan haberlerde açılışa geniş yer verilerek, iki ülke arasındaki stratejik bağlara ve kardeşlik bağına vurgu yapıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanya'da korku dolu anlar! F-18 savaş uçağı otoyola düştüİspanya'da korku dolu anlar! F-18 savaş uçağı otoyola düştü
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'
'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!
Anahtar Kelimeler:
Venezuela cadde

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'dan 'Erdoğan-Oğan görüşmesi' açıklaması! "Hayırlı şeyler olacak"

Fuat Oktay'dan 'Erdoğan-Oğan görüşmesi' açıklaması! "Hayırlı şeyler olacak"

Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'

Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Her yerde aranıyordu! Boşanma aşamasındaki eşini zorla...

Her yerde aranıyordu! Boşanma aşamasındaki eşini zorla...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.