Venezuela da Rus Sputnik V Aşısı Üretecek

Venezuela ile Rusya arasında geçtiğimiz haftalarda 10 milyon doz Sputnik V aşısı ve aşının Venezuela'da üretimini içeren bir anlaşma imzalanmış; yetkililer aşının yılın ilk çeyreğinde temin edilerek 90 günde 10 milyon Venezuelalı’nın ücretsiz aşılanacağını belirtmişti.

Haziran ayından bu yana 7+7 metodu olarak adlandırılan ve 7 gün esnek 7 gün radikal karantina uygulamasını içeren bir yöntem uygulanan Venezuela’da, resmi kayıtlara göre toplam can kaybı 1.090 ve son 3 aydır günlük vaka sayısı 650’nin altında.

Yetkililer Ekim ayında 2 bin Venezuelalı denek üzerinde uygulanmaya başlanan Sputnik V aşısının güvenilir olduğunu söylüyor.

Rus uzmanlara göre bugüne kadar 1 milyon 500 bin kişi üzerinde denenen aşının etkinlik oranı yüzde 91,4. Ağır vakalarda ise yüzde 100 olması. Rus uzmanlar, alerjik yan etkilere sahip olmaması ve 10 dolardan başlayan uygun fiyatı ile Sputnik V’in önemli avantajları olduğunu iddia ediyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF ) bugüne kadar 50’den fazla ülkeden toplamda 1,2 milyar doz aşı siparişi aldıklarını açıkladı.

RDIF’nin başkanı Kirill Dmitriev 15 Ocakta Paraguay’ın da aşıyı tescilleyen ülkeler arasına katıldığını ve önümüzdeki süreçte başka Latin Amerika ülkeleriyle de ortaklıklar yapmayı beklediklerini söylüyor.

Sputnik V aşısı başka bir viral vektör aşı olan Oxford/AstraZeneca ile işbirliğine giderek 24 Aralık’tan bu yana ortak bir çalışma yürütüyor.

