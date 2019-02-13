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Venezuela'da taraflar yeniden sokakta

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2019 08:26 | Son Güncelleme

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da bugün hükümet ve muhalefet yanlıları yeniden gösteriler düzenleyecek.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido taraftarı muhalifler ise ABD'nin Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adaya yığdığı insani yardımın ülkeye sokulması için sokağa çıkacak.

Venezuela'da taraflar yeniden sokakta

Venezuela ordusundan, yardımların ülkeye girişine izin vermesini talep eden muhalifler, Caracas'ın Las Mercedes semtinde düzenlenen mitingde buluşacak.
Guaido da mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlere açık bir mesaj vereceğiz.
Venezuelalıların kavgasında saf tutun ve insanımızın ihtiyacı olan ilaç ve gıdaya ulaşmasına izin verin" ifadesini kullandı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri, yaptırım kararları ve askeri müdahale tehditlerine karşı çıkmak için başkent Caracas'ın tarihi merkezinde toplanacak.
İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) Bolivar Meydanı'nda düzenlenecek mitingde Devlet Başkanı Maduro da konuşacak.
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Anahtar Kelimeler:
Venezuela siyasi kriz

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