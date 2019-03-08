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Venezuela'da ülke çapında elektrik kesintisi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2019 03:48 | Son Güncelleme

Venezuela'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle neredeyse ülkenin tamamı karanlıkta kaldı.

Venezuela'da ülke çapında elektrik kesintisi

Venezuela basınında çıkan habere göre, dün yerel saat ile 16.00 civarında, ülkenin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan, Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santralinde henüz sebebi bilinmeyen bir arıza nedeniyle, 23 eyaletten 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

"HÜKÜMETE KARŞI YÜRÜTÜLEN SAVAŞIN BİR PARÇASI"

Venezuela Ulusal Elektrik Şirketi tarafından (CORPOELEC) sosyal medyada yapılan açıklamada, Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar hidroelektrik santraline sabotaj düzenlendiği, çalışmaların sürdüğü ve bunun hükümete karşı yürütülen savaşın bir parçası olduğu belirtildi.

Elektrik kesintisi nedeniyle başkent Caracas'ta metroların çalışmaması ulaşımın aksamasına yol açtı.

Venezuela'da Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez de elektrik kesintisini saldırı olarak değerlendirerek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela elektrik kesintisi

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