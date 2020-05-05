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Venezuela'da yeni darbe girişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik darbe girişiminde bulunmak için ülkeye girdiği belirtilen 8 kişi gözaltına alındı.

Venezuela'da yeni darbe girişimi

Maduro, gözaltına alınanlar arasında 2 ABD’li güvenlik gücünün de olduğunu ifade etti. Venezuela askeri, darbe girişiminde bulunan 8 kişiyi yakalayarak sahil kıyısına dizdi. O anlar ise kayıt altına alınarak, basına servis edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te düzenlediği basın toplantısın da, kendisine darbe girişimde bulunmak üzere ülkeye giren 8 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında 2 ABD’li güvenlik gücünün bulunduğunu belirten Maduro, ABD’nin ülkesini kana bulamak ve ‘askeri müdahaleye’ bahane bulmak için koronavirüs salgını dönemini kullandığını da ekledi. Venezuela askeri, darbe girişiminde bulunan 8 kişiyi yakalayarak sahil kıyısına dizdi. O anlar ise kayıt altına alınarak, basına servis edildi. Görüntüde 8 kişinin ellerinin kelepçi vaziyette yakalandığı görülüyor.

TELSİZ VE KİMLİKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Venezuela güvenlik güçleri, ABD'li iki güvenliğinde aralarında bulunduğu 8 kişiye yaptığı operasyonda çok sayıda kimlik ve telsiz ele geçirildi.

Venezuela lideri Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ve aralarında

‘TRUMP’IN GÜVENLİK BİRİMİNDE ÇALIŞIYORLAR’ İDDİASI

Venezuela medyasındaki habere göre Maduro, gözaltına alınan 2 ABD’linin Başkan Donald Trump’ın güvenlik biriminde çalışıyor. Söz konusu ABD’lilerin SilverCorp şirketine ait kartlarının bulunduğu belirtildi.

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