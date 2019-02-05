Venezuela'da yoksulluk kadınlara saç sattırıyor

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05.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Venezuela'da ekonomik krizden dolayı gıda malzemesi satın alamayan kadınlar çareyi saçını satmakta buluyor.

Ekonomik ve diplomatik krizlerle mücadele eden Venezuela'da halk hiperenflasyonla adeta sınanıyor. Krizin derinleştiği ülkede kadınlar nakit elde etmek için saçlarını satmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela yoksulluk saç

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