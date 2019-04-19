Yüksek enflasyon nedeniyle takas usulü alışveriş yaygınlaşıyor

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

En çok aranan malzemelerden birinin ilaç olması şaşırtıcı değil. Ama pazarda en fazla takas makarna ve pirinç için yapılıyor.

"İlacı bulmak için çok uğraştım. Sonunda pazarda biriyle takas yaparak buldum."

Bu ihtiyacı da ancak takasla karşılayabilirler.

Martinez balıkçılıkla ancak en temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hastalık gibi durumlara hazırlıklı olamıyorlar. Yeğeni idrar yolları enfeksiyonu olduğunda zorlanmışlar.

En azından oğlu için biraz süt alabildi. "Kalsiyum ihtiyacını karşılamakta zorlanıyoruz" diyor.

"İnsanlar eskiden para ile ödeme yapardı. Ama artık yapamıyor. En büyük kağıt paramız bile bir paket un almaya yetmiyor" diyor Martinez.

Elinde paslı bir İngiliz anahtarıyla bir adam sıraya girmiş bekliyor. "Bunu bir paket makarnayla takas etmek istiyorum" diyor.

Venezuela'da aşırı yüksek enflasyon ve ürün kıtlığı nedeniyle insanlar bu yönteme baş vuruyor.

Bunun üzerine 24 kg. sardalyayı bir paket süt tozu ile takas ediyor.

Bir balıkçı, "Genellikle başka bir yiyecek ile onları takas ediyoruz" diyor.

Bazıları ise çeşitli aletler getiriyor yiyecek takası için.

Et ve tavuk ürünleri çok zamlandığından balık Venezuelalıların başlıca protein kaynağı olmuş.

Ama elektrik sorunu olduğundan insanlar buzdolabında saklayamayacağı için fazla balık almak istemiyor, bu ise balık fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Avrupa'da herhangi bir balık pazarında 24 kg balık 192 dolar eder, ama Puerto de la Cruz'da ancak bir paket şeker alınabiliyor.

Müşteriler istedikleri malzemeleri de kolay bulamıyor. Bazıları sabahın köründe geldiği halde ancak bir paket sardalya alabildiğini söylüyor.

Balık almaya gelen kalabalık daha önce bazı teknelerin yan yatmasına neden olduğu için tekneler artık kıyıya uzak bir yerde demirliyormuş. İhtiyaç olan malzemeyi birileri her defasında tekneden kıyıya yüzerek taşıyor.

Takas sadece Puerto Cruz'a özgü değil.

Cupira şehrinde yol kenarlarında takas için açılmış tezgahlar var. Bunlardan birinde Genesis Melo kakao meyvesi ve kasava adlı kök bitkisinden yapılma ekmek satıyor.