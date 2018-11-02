Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

Ürünlerin yalnızca dolar cinsinden fiyatlandırıldığı mağazalar Venezuela şehirlerinde giderek yayılıyor.
Ancak bu mağazaların müşterileri de kendi işinde yine dolarla ödeme kabul eden zengin kesim.
RUSYA'DAN TAVSİYE HEYETİ
Rusya, ekonomik krizdeki Venezuela'ya mali konularda tavsiyede bulunmak üzere aralarında maliye bakan yardımcısının da bulunduğu üst düzey bir heyet gönderdi.
Maliye Bakanlığı Sözcüsü Andrei Lavrov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Venezuela'nın talebi üzerine 30 Ekim'de Başkent Karakas'ta gerçekleştirilecek ekonomi toplantısına Maliye Bakan Yardımcısı Sergei Storchak ile Rus Ekonomi Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkililerinin de katılacağını açıkladı. Lavrov ayrıca, Rusya'nın Venezuelalı yetkililerle yapacağı toplantıda ekonomik reform deneyimlerini paylaşacağını da belirtti.
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