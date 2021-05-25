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  4. Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan yanıt

Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan yanıt

25.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "2020'de 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir" diyerek yanıt verdi.

Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan yanıt

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir süredir gündemde olan 'Venezuela'dan peynir ithalatı'na ilişkin açıklamalar bulundu. Bakan Muş, 2020'de Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı olmadığını bildirdi.

Bakan Muş'un açıklaması şöyle;

"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."


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