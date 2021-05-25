Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan yanıt

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir süredir gündemde olan 'Venezuela'dan peynir ithalatı'na ilişkin açıklamalar bulundu. Bakan Muş, 2020'de Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı olmadığını bildirdi.

Bakan Muş'un açıklaması şöyle;

"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."

Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.



Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;



2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.



2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 25, 2021



