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Venezuela'dan Türkiye'ye jest

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2018 01:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Tören sırasında Venezulalı askerlerin, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuması büyük beğeni topladı.

Venezuela'dan Türkiye'ye jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

ERDOĞAN, RESMİ TÖRENLE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşmeye geçti.

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VENEZUELA'DAN TÜRKİYE'YE JEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istiklal marşı Nicolas Maduro

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