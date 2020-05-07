Venezuela Darbe Girişimine Katılan ABD’linin İadesini Talep Ediyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen Pazar günü yaşanan darbe girişimiyle ilgili dört kişinin daha yakalandığını açıkladı. Maduro, Amerika’da yaşayan ve darbe girişimini üstlenen özel güvenlikçi Jordan Goudreau’nun da Venezuela’ya iadesini talep etti.

Venezuela’da geçen Pazar sabahı başkent Caracas’a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında çıkan bir çatışmada 8 kişi ölmüş ve biri ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) üyesi olduğu iddia edilen iki kişi de gözaltına alınmıştı.

Hükümet olayın arkasında ABD ve Kolombiya hükümetlerinin olduğunu iddia etmiş, Venezuela muhalefetiyse yaşananları hükümetin gündem değiştirmek için yarattığı sahte haber olarak değerlendirmişti.

Ancak merkezi Florida’da bulunan Silvercorp güvenlik firmasının kurucusu ve yine eski bir Amerikalı paralı asker olan Jordan Goudreau aynı gün içinde yayınladığı bir video kaydında, 'Gedeon Operasyonu' olarak nitelendirdiği planının Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tutuklayarak, uyuşturucu kaçakçılığından sorgulanmak üzere ABD adaletine teslim etmek olduğunu söylemişti.