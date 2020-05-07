Venezuela Darbe Girişimine Katılan ABD’linin İadesini Talep Ediyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen Pazar günü yaşanan darbe girişimiyle ilgili dört kişinin daha yakalandığını açıkladı. Maduro, Amerika’da yaşayan ve darbe girişimini üstlenen özel güvenlikçi Jordan Goudreau’nun da Venezuela’ya iadesini talep etti.
Venezuela’da geçen Pazar sabahı başkent Caracas’a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında çıkan bir çatışmada 8 kişi ölmüş ve biri ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) üyesi olduğu iddia edilen iki kişi de gözaltına alınmıştı.
Hükümet olayın arkasında ABD ve Kolombiya hükümetlerinin olduğunu iddia etmiş, Venezuela muhalefetiyse yaşananları hükümetin gündem değiştirmek için yarattığı sahte haber olarak değerlendirmişti.
Ancak merkezi Florida’da bulunan Silvercorp güvenlik firmasının kurucusu ve yine eski bir Amerikalı paralı asker olan Jordan Goudreau aynı gün içinde yayınladığı bir video kaydında, 'Gedeon Operasyonu' olarak nitelendirdiği planının Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tutuklayarak, uyuşturucu kaçakçılığından sorgulanmak üzere ABD adaletine teslim etmek olduğunu söylemişti.
Goudreau, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamadaysa, “adamlarım” diye tanımladığı Airan Berry ve Luke Denman’ın da operasyonun parçası olduklarını söyledi.
Associated Press haber ajansı da, geçmişte ABD özel kuvvetler gücüne bağlı olarak Irak’ta görev yapan Denman ve Berry’nin, Venezuela’nın Chuao adlı balıkçı kasabasına başarısız bir iniş yaptıktan sonra tutuklandıklarını kaydetti. Denman ve Berry, Goudreau’nun sahibi olduğu Silvercorp firmasıyla çalışıyor.
Venezuela devlet televizyonuna olayla ilgili konuşan Maduro, başarısız darbe girişimiyle bağlantılı olarak tutuklanan 13 kişi arasındaki Berry ve Denman’a ait olduğunu iddia ettiği pasaportları gösterdi. Maduro, tutuklu Amerikalıların iyi ve saygın bir muamele gördüğünü de belirtti.
Maduro saldırıdan Trump yönetimi ve Kolombiya’yı sorumlu tutarken, her iki ülke de bu iddiayı reddediyor.