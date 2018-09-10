HABER

Venezuela, "darbe planı" iddiasıyla ilgili ABD'yi suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 00:23 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "ülkesine müdahale planladığı" ve "askeri komploculara destek verdiği" iddiasıyla ABD yönetimini suçladı - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü'nün açıklamasında darbe planı iddiası doğrudan reddedilmezken, "Venezuela'da demokrasiye dönülmesi çağrısı" yapıldı

WASHINGTON (AA) - Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "ülkesinde darbe planlaması yaptığı ve askeri komploculara destek verdiği" iddiasıyla ABD yönetimini suçladı.

Bakan Arreaza, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde dün çıkan ve ABD yönetiminin, Venezuela'da ordu içindeki bazı isyancı askerlerle gizli darbe görüşmeleri yaptığını iddia eden haberinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Arreaza, açıklamasında, "ABD yönetiminin Venezuela'ya karşı müdahale planlarını ve askeri komploculara verdiği desteği açık bir şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

- Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan konuyla ilgili AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Garrett Marquis ise söz konusu darbe planı iddialarını doğrudan reddetmedi.

Venezuela'da demokrasiye dönülmesi çağrısında bulunan Marquis, "ABD'nin barışçıl, düzen içinde demokrasiye dönmesi yönündeki politikası değişmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Venezuela halkının "demokrasi" çağrılarına kulak vermeye devam edeceklerini vurgulayan Sözcü, "Venezuela'da kötüleşen duruma kalıcı bir çözüm ancak demokratik prensiplere uygun yönetişimin, hukukun üstünlüğünün ve temel hak ve özgürlüklere saygının yeniden restore edilmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesinde yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan iddiaya göre, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planlaması yaptığı savunulmuştu.

Haberde, görüşmelerin bir noktasında ABD yönetiminin, "darbenin başarısız olma" ihtimalini göz önünde bulundurarak gizli darbe görüşmelerine son verdiği iddia edilmişti.

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecekMeteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama/ Ek fotoğraflarİzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Lucescu: Eğer beceremezsem Allah'a ısmarladık

Lucescu: Eğer beceremezsem Allah'a ısmarladık

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.