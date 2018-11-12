Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami Ankara'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile bir araya geldi.
Oktay, mevkidaşı El Aissami'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve El Aissami baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Venezuela Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Zerpa ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Venezuela'ya gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları ele alındı.
Son veda! Gözyaşları sel oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Adalet teşkilatımıza sızdılar
Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
İran'da 39 yıl sonra bir ilk
Burası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlar
Herkesin konuştuğu isim ortak aday mı oluyor? Flaş sözler
Fransa yalanladı, Kanada kabul etti: Kayıtları dinledik
Okuyucu Yorumları 0 yorum