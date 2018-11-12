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Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami Ankara'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile bir araya geldi.

Oktay, mevkidaşı El Aissami'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve El Aissami baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Venezuela Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Zerpa ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Venezuela'ya gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami

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