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Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, muhalif lider Guaido'nun sağ kolu Marrero'nun cep telefonu yazışmalarını paylaştığı basın toplantısında muhalefetin ülkede suikastlar planladığını öne sürdü.

Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve partisi Voluntad Popular (Halk İradesi) yöneticilerinin ülkede terör eylemleri planladıklarını iddia etti.

Venezuela'da Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun 21 Mart’ta "anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak" iddiaları ile gözaltına alınmasıyla başlayan hukuki süreç ve siyasi yansımaları devam ediyor.

Marrero’nun el konulan telefonundan elde edildiği belirtilen yazışmalara ait görüntüleri başsavcılıktan özel izinle alan İletişim, Kültür ve Turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, söz konusu materyalleri düzenlediği basın toplantısında paylaştı ve açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, muhalefetin, farklı "Latin Amerika ülkelerinden kiralanan ve bir kısmı Venezuela topraklarına geçen paramiliter güçlere" önemli kişilerin hedefe konulduğu bir suikast listesi verdiğini öne sürdü.

"Kolombiya'da eğitilen suçlu ve paramiliter" kişilerin şu an Venezuelalı güvenlik güçlerince arandığını ve yakalanacağını vurgulayan Rodriguez, söz konusu kişilerin suikastların yanı sıra Caracas'taki teleferik ve metroya saldırı planladıklarını iddia etti.

ÖNEMLİ BİR PARAMİLİTER YAKALANDI

Rodriguez ayrıca "Rastrojos" olarak bilinen Kolombiyalı paramiliter grubun önemli elebaşlarından "Neco" kod adlı Wilfredo Torres Gomez'in yakalandığını duyurdu.

Gomez'in "aşırı sağcı muhalefetin ülkeye soktuğu silahlı kişiler arasında olduğunu" savunan Rodriguez, bu kişinin Interpol tarafından cinayet ve diğer suçlamalardan ötürü mavi bültenle arandığı bilgisini paylaştı.

MERRERO'NUN GÖZALTINA ALINMASI

Roberto Marrero, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarının 21 Mart'ta şafak vakti düzenledikleri operasyonla gözaltına alınmış, Venezuelalı makamlar Marrero'nun evinde iki uzun namlulu silah ve döviz ele geçirildiğini duyurmuştu.

Marrero'nun serbest bırakılmasını isteyen ABD yönetimi ise ertesi gün Venezuela Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası (BANDES) ve 4 iştirak bankasına yaptırım kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez suikast muhalefet guaido

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