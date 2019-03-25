Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve partisi Voluntad Popular (Halk İradesi) yöneticilerinin ülkede terör eylemleri planladıklarını iddia etti.

Venezuela'da Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun 21 Mart’ta "anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak" iddiaları ile gözaltına alınmasıyla başlayan hukuki süreç ve siyasi yansımaları devam ediyor.

Marrero’nun el konulan telefonundan elde edildiği belirtilen yazışmalara ait görüntüleri başsavcılıktan özel izinle alan İletişim, Kültür ve Turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, söz konusu materyalleri düzenlediği basın toplantısında paylaştı ve açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, muhalefetin, farklı "Latin Amerika ülkelerinden kiralanan ve bir kısmı Venezuela topraklarına geçen paramiliter güçlere" önemli kişilerin hedefe konulduğu bir suikast listesi verdiğini öne sürdü.

"Kolombiya'da eğitilen suçlu ve paramiliter" kişilerin şu an Venezuelalı güvenlik güçlerince arandığını ve yakalanacağını vurgulayan Rodriguez, söz konusu kişilerin suikastların yanı sıra Caracas'taki teleferik ve metroya saldırı planladıklarını iddia etti.