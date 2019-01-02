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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyalog istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:29 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyalog istiyor

BOGOTA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde barışın tesisi için bu yıl muhalefetin bütün unsurlarıyla verimli bir diyalog kurmaya çalışacağını söyledi.

Devlet televizyonu VTV'de İspanyol gazeteci Ignacio Ramonet'in sunduğu programa katılan Maduro, muhalefete daha önce 400'den fazla diyalog çağrısı yaptığını belirtti, halen müzakereye açık olduğunu vurguladı.

Ülkede muhalefetin bütün ideoloji ve taraflarının yer alacağı bir müzakere masası oluşturmak istediğini dile getiren Maduro, "Bu yönde umutluyum. Barışa ve sükunete ihtiyacı olan Venezuela’nın, muhalefeti yeniden ortaya çıkaracak verimli bir diyaloğa ulaşması için 2019 yılında çalışacağım." dedi.

Maduro, bugüne kadar bir müzakere masasının kurulamamasını ise muhalefetin, ABD ve Kolombiya'ya bağımlı politikalar izlemesine bağladı.

Muhalifleri "düşünemeyen ve karar almaktan aciz" olarak niteleyen Maduro, muhaliflerin milli bir çizgide olmadığını kaydetti.

Maduro ayrıca, Latin Amerika ve Karayiplerdeki sağ hükümetlerin uyguladıkları ve bölgeye uyum sağlamayan neoliberal politikaların, yeni halk hareketlerine neden olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik yaptırımlara da işaret eden Maduro, hükümetin petrol üretimini artırma, petrokimya, altın, elmas ya da koltan üretim kapasitesini güçlendirmede zorluk yaşadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kolombiya Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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