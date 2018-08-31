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O liderden kritik çağrı! Tuvalet temizlemeyin, vatanınıza dönün

31.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına seslendi, "Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın, gelip vatanınızda yaşayın" dedi.

Enflasyonun yüzde 83.000'e ulaştığı ülkede krizden kaçıp komşu ülkelere sığınanların sayısı 2 milyonu aştı. Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında göç krizinden bölgedeki 'sağcı hükümetleri' sorumlu tutan Maduro, "Muhalefet ülkeyi terk edin çağrısı yapıyor. Ve bazı ülkelerdeki sağcı hükümetler de onlara 'gelin' diyor. Şimdi de göçmenler 'Bize zulmediyorlar. Bize ayrımcılık yapıyorlar' diye şikayet ediyor. Çoğu buradaki evlerini ve arabalarını sattı, gidip Kolombiya'nın bazı bölgelerinde ekonomik köle oldu" diye konuştu.

Reuters, 1 milyon Venezuelalının Kolombiya'ya göç ettiğini aktarıyor. Peru'ya gidenlerin sayısı ise 400 bini aşmış durumda.

Güney Amerika ülkelerinin dışişleri bakanları önümüzdeki hafta Ekvador'da bir araya gelerek, Venezuela göçmen krizini görüşecek.

Peru, krizin Birleşmiş Milletler'de de görüşülmesi için girişimlerde bulunuyor.

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Venezuela Maduro ülkeye dön çağrısı tuvalet temizlemek Peru kolombiya göç dalgası

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