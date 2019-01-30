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Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun Peru’ya girişi yasaklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve 93 Venezuela vatandaşının, Peru’ya girişleri yasaklandı.Orta ve Güney Amerika’nın birçok ülkesi gibi Paru’da Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ülkeye girişini yasakladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve 93 Venezuela vatandaşının, Peru’ya girişleri yasaklandı.
Orta ve Güney Amerika’nın birçok ülkesi gibi Paru’da Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ülkeye girişini yasakladı. Peru Dışişleri Bakanı Néstor Popolizio yaptığı açıklamada, Maduro dahil ülkeye girişleri engellen kişilerin kimlik bilgilerinin göçmen kontrol sistemine dahil edildiğini açıkladı. Listede Maduro’nun yanı sıra devlet bakanları, valiler, üst düzey yetkililer, hakimler ve rejimle bağlantılı işadamlarının isimleri yer alıyor.
Orta ve Güney Amerika’nın 14 ülkesi tarafından “Lima Grubu” kurulmuş, üye ülkeler Maduro’nun görev süresini 2025 yılına kadar uzatma kararını tanımayacaklarını açıklamıştı. Dün ise Lima Grubu’nun 13 üye ülkesi Maduro rejimine yakın kişilerin ülkelerine girmelerinin engellenmesi konusunda prensip kararı almıştı.

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