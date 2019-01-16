HABER

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet Amasya'daki Merzifon Havalimanı'na geldi. Zaidan El Aissami Maddah'ı burada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı. Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet ardından karayoluyla Çorum'a gitti. Burada Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir holdinge ait altın rafinerisinde incelememelerde bulundu. Ziyaret sırasında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, heyete tesis ve yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

FOTOĞRAFLI

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldiVenezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldiVenezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldiVenezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldi

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Hakim Aktürk: Hesabıma belirsiz kişiler girdiHakim Aktürk: Hesabıma belirsiz kişiler girdi
Kazını yediği için köpeğini öldürdüğü öne sürülen kişi serbest bırakıldıKazını yediği için köpeğini öldürdüğü öne sürülen kişi serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

Savcıya trafikte bıçak çekip tehdit etti: Sizi keserim, delik deşik ederim

Savcıya trafikte korkunç tehdit: Delik deşik ederim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.