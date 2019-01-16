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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet Amasya'daki Merzifon Havalimanı'na geldi. Zaidan El Aissami Maddah'ı burada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı. Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet ardından karayoluyla Çorum'a gitti. Burada Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir holdinge ait altın rafinerisinde incelememelerde bulundu. Ziyaret sırasında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, heyete tesis ve yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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