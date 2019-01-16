Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldi (2)

MADDAH: TÜRKİYE VENEZUELA'NIN STRATEJİK MÜTTFİKLERİ ARASINDA

Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ziyaret sonunda basın toplantısı düzenledi. Ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Zaidan El Aissami Maddah, şüphesiz eşi ve benzeri olmayan bir resmi ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyerek "Bugünkü gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaret uzun zamandır Tükiye Venezuela arasında geliştirmeye devam ettirmek olduğumuz programın bir parçası. İki halk ve iki hükümet arasındaki ilişkileri getirebildiğimiz en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Mümkün olan her alanda. Petrol, petro kimya, bu noktada bir anlaşma imzalıyoruz Türkiye ile Venezuela arasında. Venezuela'dan Türkiye’ye petrokok göndereceğiz. Aynı şekilde altın madencilik ve diğer tarım alanında işbirliği içerisinde olacağız. Bununla birlikte uzun yıllardır var olan klasik ticaretimiz son dönemde de artış içerisinde. En önemlisi tabii ki tüm bunları mümkün kılan iki ülke cumhurbaşkanı arasındaki sevgi, saygı ve dostluk ilişkisi" diye konuştu.

'KARDEŞLİK İLİŞKİSİ' VURGUSU

Türkiye'nin Venezuela'nın stratejik müttefikleri arasında yer aldığını söyleyen Maddah, "Geçtiğimiz 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize yaptığı ziyaretin ardından bizlerde kendisine verdiğimiz sözü tutup iki ülke arasında en yüksek işbirliği imkanı sunan sektörleri tek tek ziyaret etmeye başladık. Bugün buraya gelişimizin nedeni de madencilik sektörüyle alakalı bu tesisi yakından tanımaktı. Ziyaretimizde ticaret, tarım ve petrol ile alakalı da görüşmelerimiz olacak. Bugün Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri kategoriye sokarsak kardeşlik ilişkisi hiç de yanlış olmayacaktır. Bu noktada Türk halkına olan hayranlığımızı bir kez daha altını çizerken Sayın Erdoğan'a olan hayranlığımızı da bir kez daha ifade etmeyi borç biliriz" dedi.

2019 yılının Türkiye Venezuela ilişkilerinde en fazla verimliliğin yaşanacağı yıl olacağını söyleyen Maddah, "Bu noktada zaten Ocak'ın 16'sında olmamıza rağmen çok hızlı bir seyahat programı ile Türkiye'yi ilişkilerimize devam etmeye başladık. Temennimiz önümüzdeki aylarda da ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmak. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro adına Türk halkına olan sevgimizi, saygımızı bir daha ifade etmek istiyorum. Her zaman Türk halkı ile dayanışma içerisinde olacağız. Türk firmaları tarafından üretilen bir çok ürün Venezuela halkı tarafından doğrudan kullanılmakta. Her geçen gün bunun sayısının biraz daha artmasını istiyoruz. Bu da buradaki çalışma ekibinin elinde. Bu noktada bu ziyaretin sonucunda madencilik konusunda Türkiye'nin sahip olduğu deneyimden son derece etkilenmiş olarak dönüyoruz" diye konuştu.

'MÜKEMMEL BİR FOMÜL'

Maddah, Türk halkının ihtiyaç duyduğu mineral ve metalin Venezuela'da mevcut olduğunu ve her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında bakarsanız Türkiye ile Venezuela bu sektörde yapacakları işbirliği ile mükemmel bir formül gibi karşımıza çıkıyor. Venezuela'nın çok önemli mineral yatakları var. Türkiye'nin de bu mineral yataklarını işleme noktasındaki tecrübelerini göz önüne alırsak ortaya mükemmel bir kombinasyon koyduğumuzu ifade etmekte fayda var. Türk halkının ne kadar mineral ve metale ihtiyacı varsa, istediğiniz ne varsa bunların hepsi Venezuela'da mevcut ve bunların hepsi Türk halkının kullanımı için emrine amade. Bizler sizlerle birlikte üretmeye hazırız. Unutmayın ki o topraklarda bir halk var ki Türk halkını seviyor, destekliyor ve Türk halkı ile her zaman kol kola olacak bir halk."