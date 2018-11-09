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Maduro'dan ilan-ı aşk: Seviyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 14:49 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'nin "onur konuğu" olduğu Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı'nın (FILVEN) açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin tarihini, halkını, kültürünü, güzelliğini ve çeşitliliğini seviyorum." dedi.

Maduro'dan ilan-ı aşk: Seviyorum

Başkent Caracas'ın tarihi merkezinde 14.'sü düzenlenen ve Dışişleri Bakanlığı binası Casa Amarilla'da Türkiye için özel yer ayrılan fuar, kitapseverlere kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'yi FILVEN'e, Türk halkının ve tarihinin güzelliklerini tanımak için davet ettiğini vurguladı.

Venezuela ve Türkiye arasında insani bir diyaloğun olduğunu belirten Maduro, "Türkiye'yi tanımayı ve sevmeyi öğrendik. Ben bugün artık Türkiye'yi seviyorum diyebilirim. Türkiye'nin tarihini, kültürünü, halkını, güzelliğini, çeşitliliğini seviyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye ayrılan bölümde yapılan ebru çalışmasını dikkatle seyreden Maduro, ayrıca burada hazırlanan Türk mutfağından yemeklerin de tadına baktı.

Venezuela Kültür Bakanı Ernesto Villegas konuşmasında, açılış töreninin fuarda Türkiye'ye ayrılan bölümde yapıldığına dikkati çekti.

Villegas, fuara Türkçe, İspanyolca ve İngilizce yüzlerce eserle katılan Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun katıldığı açılışta, Türk müziği dinletisinin yanı sıra Osmanlı yemeklerinden örnekler hazırlayan Yunus Emre Akkor tarafından "Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri" başlıklı sunum yapıldı.

Hat sanatçısı İsmet Keten ve ebru sanatçısı Uğur Taşatan'ın çalışmalarını sergilediği açılışa Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi AŞ ve diğer kurumlardan yetkililer katıldı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin fuar sonuna kadar sinema, kitap ve diğer kültürel konularda birçok etkinlikle temsil edileceği vurgulandı.

Venezuela'dan 100, ülke dışından 159 katılımcının olduğu FILVEN'i 25 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

25 ülkenin katıldığı fuarda 500'den fazla etkinliğe imza atılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro Türkiye kitap fuarı FILVEN caracas

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