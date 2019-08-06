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Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'nin yaptırım kararını eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 22:39 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza: - "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" - "Şunu açıklığa kavuşturmak gerekir ki Venezuela halkının itibarını ve direnme gücünü zedelemek için kodaman, ırkçı bir devlet başkanından çok daha fazlası lazım"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin ülkedeki Venezuela'ya ait mal varlıklarını dondurmasına ilişkin, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Bakan Arreaza, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela’ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Arreaza, söz konusu kararnamenin Venezuela hükümetini ticari ve ekonomik yönden bastırmak için çıkarılan yedinci kararname olduğunu ve Trump yönetiminin Venezuela'nın yurt dışındaki mal varlıklarının tamamının dondurulmasına ilişkin yeni bir kararname hazırladığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin uluslararası piyasalara erişemediğini, bu nedenle bazı ilaçların satın alınamadığını açıklayan Arreaza, buna karşı birçok ülkenin Venezuela'yı tedarik konusunda desteklediğini söyledi.

Arreaza, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

- "ABD'nin yaptırımlarını kabul edenler ülkesinde darbe isteyenlerdir"

Arreaza, ABD yaptırımlarını kabul eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu hedef alarak, "ABD'nin yaptırımlarını kabul edenler ülkesinde darbe isteyenlerdir. Guaido da bu yaptırımları onaylayan kuklalardan biridir. Venezuela'yı bu saldırılar karşısında direnmeye ve sert bir şekilde boyun eğdiremeyeceklerini göstermeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Trump'ı "ırkçı" olarak niteleyen Arreaza, "Şunu açıklığa kavuşturmak gerekir ki Venezuela halkının itibarını ve direnme gücünü zedelemek için kodaman, ırkçı bir devlet başkanından çok daha fazlası lazım." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı giriştiği savaşta Venezuela'yı kendi bölgesi haline getirmek istediğinin altını çizen Arreaza, "Hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğa saygı duyma nezaketinde bulunun. Bu yapılanların Venezuela petrolü ve zenginlikleri için olduğunu biliyoruz. Sayın Trump, kendi ülkenizin ve düzgün bir yönetim bekleyen yaklaşık 10 milyon fakir halkınızın meselelerine odaklanın." dedi.

- Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının dondurulması

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadesine yer verilmişti.

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Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

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