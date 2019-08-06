Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'nin yaptırım kararını eleştirdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin ülkedeki Venezuela'ya ait mal varlıklarını dondurmasına ilişkin, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Bakan Arreaza, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela’ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Arreaza, söz konusu kararnamenin Venezuela hükümetini ticari ve ekonomik yönden bastırmak için çıkarılan yedinci kararname olduğunu ve Trump yönetiminin Venezuela'nın yurt dışındaki mal varlıklarının tamamının dondurulmasına ilişkin yeni bir kararname hazırladığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin uluslararası piyasalara erişemediğini, bu nedenle bazı ilaçların satın alınamadığını açıklayan Arreaza, buna karşı birçok ülkenin Venezuela'yı tedarik konusunda desteklediğini söyledi.

Arreaza, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.