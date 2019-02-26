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Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Maduro sivillere ateş açma emri vermedi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi.ABD’li haber platformu ‘Democracy Now’a konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi.
ABD’li haber platformu ‘Democracy Now’a konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi. Arreaza, "Televizyon izlediğinizde Maduro’nun sivillere ateş açmaları için ordu mensuplarına emir verdiğini zannedersiniz ama öyle değil" ifadelerini kullandı. Venezuela hükümetinin ülkeye yapılan baskılar karşısında akıllıca ve dirençli bir şekilde davrandığını belirten Arreaza, ülkede yaşananların bazı medya kurumlarınca çarptırıldığını belirtti.

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