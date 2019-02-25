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Venezuela Donanmasından yardım gemisine tehdit: "Girerseniz saldırırız”

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Venezuela Donanması, ABD'den gelen insani yardım gemilerini, “Karasularımıza girerseniz saldırıya uğrarsınız” diye tehdit etti. Yiyecek ve ilaç getiren yük gemileri, Venezuelalı bandıralı bir fırkateynin bölgeye gitmesi sonucunda karasuların dışına çıkmak zorunda kaldı. Yardım gemisi halihazırda Karayip Adaları’ndan Hollanda’ya bağlı olan Curacao Adası'nda mahsur kalmış durumda.

Venezuela Donanmasından yardım gemisine tehdit: "Girerseniz saldırırız”

ABD menşeli insani yardım taşıyan iki yük gemisi Venezuela donanmasının tehdidiyle karşılaşınca Curacao’da demirlemek zorunda kaldı. Dokuz adet konteynerle yüklü olan Midnight Stone isimli geminin Venezuela sahilinden 65 kilometre uzakta bulunan Curacao’nun Willemstad Limanı'nda beklemeye başladığı bildirildi.

GEMİDE BULUNAN MUHALİFTEN AÇIKLAMA

Gemide yer alan muhaliflerden birisi olan Nicola Stasi, Venezuela Donanması bayrağı taşıyan bir firkateynin ülke karasularına girdikleri anda, Midnight Stone'a hızla yaklaştığını açıkladı. Stasi, fırkateynin komutanıyla yaptığı konuşmayı, "Saygılı bir sohbetti, ancak bir noktada bana, ‘eğer karasularımızı ihlal ederseniz, saldırıya uğrayacaksınız’ dedi" ifadelerini kullandı.

50 TON YÜKLÜ OLAN BİR BAŞKA GEMİ BEKLİYOR

Stasi bu tehdit sonrasında, kargo ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için temkinli davranmaya karar verildiğini açıkladı. Bu arada Curacao’da Seven Seas adlı bir başka gemiye Venezuelaya gönderilmek üzere, 50 ton daha yardım yüklendi. Geminin kaptanı Carlos Quintavalle, yetkililer sınırı açana kadar kargoyu taşımayacağını söyledi. (İHA)

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