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Venezuela Ekonomisinde Geçen Yıla Göre Rekor Küçülme

13.11.2020 20:12 | Son Güncelleme:
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Venezuela Ekonomisinde Geçen Yıla Göre Rekor Küçülme

Ulusal Meclis’in yayımladığı verilere göre Venezuela ekonomisi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,44 küçüldü

Ulusal Meclis’in yayımladığı verilere göre Venezuela ekonomisi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,44 küçüldü.

Meclis verilerine göre 2013 yılından bu yana yüzde 92 küçülen Venezuela, yakın tarihin en ağır ekonomik krizini yaşayan ülke oldu. Muhalif milletvekili ve ekonomist Angel Alvarado, son 7 yılda Venezuela ekonomisindeki küçülmenin II. Dünya Savaşı’nda Almanya’daki küçülme de dahil, bugün savaş yaşanan ülkelerde bile görülmediğini belirtiyor.

Alvarado, “Venezuela’ya en fazla benzeyen ülke, 25 yıllık iç savaş sonucunda ekonomisi ve GSYİH’sı yüzde 91 küçülen Liberya. Aradaki en önemli fark, Venezuela’daki ekonomik çöküşün sadece 7 yılda ve savaş olmadan yaşanıyor olması. Askeri işgal yaşanan Irak ve Libya’da bile ekonomik küçülme yüzde 60 civarı” diyor.

Petrol üretimi son 77 yılın en düşük seviyesinde

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olan ülkesi olan Venezuela için uzmanlar, ekonominin toparlanmasının en hızlı yolunun petrol üretimini arttırmaktan geçtiğini belirtiyor. Devletin yönetiminde olan rafinerilerin üretim kapasitesinin düşmesi ve uygulanan uluslararası yaptırımlardan dolayı Ekim ayında günlük 359 bin varile kadar düşen petrol üretimi, son 77 yılın en düşük seviyesini gösteriyor.

Latin Amerika enerji politikaları uzmanı ekonomist Francisco Monaldi, 6 milyar dolarlık bir yatırımla, ülkedeki petrol üretiminin 7 yılda günlük 2 milyon varilin üzerine çıkabileceğini söylüyor. Ulusal Meclis raporları da ekonominin 150 milyar dolarlık bir yatırımla 10 yıl içinde ancak toparlanabileceğini belirtiyor.

Asgari ücretin 2 doların altına düştüğü, yoksulluk oranının yüzde 73’lere ulaştığı ve son 5 yılda her 6 kişiden birinin ekonomik gerekçelerle göç ettiği Venezuela’da, uzmanlarpandemiyle birlikte ekonomik küçülmenin ve ülkedeki sosyoekonomik sorunların artacağını ifade ediyor.

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