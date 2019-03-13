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Venezuela "elektrik sabotajı"nı araştırmak için komisyon kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Maduro, tüm ülkeyi karanlıkta bırakan, iletişimi ve internet erişimini sekteye uğratan elektrik kesintisine neden olduğunu değerlendirdikleri sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulacağını duyurdu

Venezuela'da tüm ülkeyi karanlığa gömen ve artık büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisine neden olan "sabotajı" araştırmak için komisyon kuruluyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart'ta ülkenin neredeyse tamamını ışıksız bırakmasının yanında iletişimi ve internet erişimini de sekteye uğratan elektrik kesintisinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili başkent Caracas'ta kurulan kriz merkezinde denetlemelerde bulundu.

Kesintiyi ülkenin doğusunda Guri olarak bilinen Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne düzenlenen ve birden fazla aşamaya sahip bir sabotaj olarak değerlendiren Maduro, bu sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulması talimatı verdiğini aktardı.

Söz konusu ülkelerin "Siber saldırılar konusunda büyük tecrübesi" bulunduğunu belirten Maduro, komisyonun Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in sorumluluğunda olduğu bilgisini paylaştı.

- Hükümet su sorununu çözmeye çalışıyor

Kesintinin ardından hizmet veremeyen ve Venezuelalıları su kaynaklarına hücum ettiren şebeke suyu yokluğu ise hükümetin karşısında en büyük sorun olarak durmaya devam ediyor.

Bu konuda da "Mavi Tanker" isimli acil müdahale planını devreye aldıklarını söyleyen Maduro, hükümetin yaklaşık bir yıl önce uygulamaya koyduğu "vatan kartı" sahiplerine dağıtılmak üzere 50 bin tanker suyun hazır tutulduğunu kaydetti.

- Çin elektrik kesintisinin giderilmesi için yardıma hazır

Öte yandan iktidara yakın Ultimas Noticias internet haber sitesine göre Çin hükümeti, Venezuela'daki elektrik kesintisinin tamamen giderilmesi için yardım etmeye hazır.

Ülkesindeki bir basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "Çin, elektriklerin tamamen sağlanması için gerekli tüm teknik desteği ve yardımı Venezuela'ya sağlamaya hazır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela'daki elektrik kesintisi

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