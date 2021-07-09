Venezuela Gecekondularında Silahlı Çatışmalar Sürüyor

Venezuela’nın başkenti Caracas’ın bazı semtlerinde Çarşamba gününden bu yana güvenlik güçleriyle silahlı çeteler arasında çatışmalar yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre en az 6 ölü ve onlarca yaralı bulunuyor. Yerel kaynaklar, iki gündür süren kesintisiz çatışmaların Salı günü güvenlik görevlilerinin başka bir semtteki bir çete liderini yaralaması üzerine başladığını bildiriyor.

1000’e yakın güvenlik görevlisi, bu suç örgütlerinin kontrolunda bulunan Cota 905 semtinde çete liderlerini yakalamak için ev ev arama yapıyor ancak çete mensupları güvenlik güçlerine yer yer saldırılar düzenliyor. Çatışmaların başkentin ticaret merkezlerinden El Cementerio’ya taşmasının ardından polisin bu bölgede yaşayan halkı evlerinden çıkarttığı ve işyerlerini kapattığı bildiriliyor.

Başkentin en az beş farklı semtine sıçradığı belirtilen çatışmalarda ölü ve yaralı sayısının arttığı ve takviye kuvvetlerin bölgeye ulaşmak için yolda olduğu haberleri geliyor. Bazı ana caddeler trafiğe tamamen kapatıldı. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan halka dışarıya çıkmama çağrısı yapıyor.

Birçok gecekonduda otorite suç örgütlerinde

Dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında yer alan Caracas’ta "barrio" denilen birçok gecekondu bölgesi suç örgütlerinin kontrolunda bulunuyor. Bu suç örgütlerinin en etkili olduğu semtlerden olan Cota 905 ve çevresine herhangi bir polis aracı girdiğinde çete üyeleri tarafından anında silahlı saldırı yapıldığı için bu semtlere güvenlik görevlileri ancak çok sayıda personelin katıldığı operasyonlarla girebiliyor.

Cota 905 ve El Cementerio’da yaklaşık 400 kişiden oluştuğu tahmin edilen Koki, Varbis ve Vampi adlı üç çete birlikte hareket ediyor ve silah ve yasadışı altın ticaretinden uyuşturucuya kadar birçok yasadışı faaliyette bulunuyor.

Mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlamaktan esnaflar arası anlaşmazlıklara kadar hemen her sorunu bu çeteler çözüyor.

Geçen yıl ateşli silahlarla yaklaşık 12 bin kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela’da, suç örgütlerinin özellikle başkent Caracas’ta kontrol ettiği alanı büyütmek için komşu gecekondu bölgelerindeki diğer çetelerle ittifaklar yaparak suç örgütlerinin kontrol ettiği alanı büyütmek istediği biliniyor.

Uzmanlar Venezuela’da şiddetin yapısal, çok boyutlu ve tarihsel bir sorun olduğunu ancak son yıllarda suç örgütlerinin etkisinin artmasında, yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal krizler kadar hükümetin yanlış güvenlik politikalarının da etkili olduğunu belirtiyor. Hükümet 2017 yılında sözkonusu suç örgütleriyle masaya oturarak bir anlaşma yapmış ve Cota 905’e ve şiddet olaylarının yaşandığı birçok bölgeye polis göndermeyeceği garantisi vermişti. Hükümet bu suç örgütlerinin Venezuela’daki sağ muhalefetle ilişkili olduğunu iddia ediyor.

