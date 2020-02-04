Venezuela 'gizlice' sosyalizmi bırakıyor mu?

Ülkede dolar işlemleri 2018'e kadar yasaktı. Özel bankaların yeni nakit depolama hizmeti de, Sosyalist Parti'nin, Venezuelalıların birçoğu için gerçekleşmesi düşünülemeyen mali anlaşmalara artık yeşil ışık yaktığını gösteriyor.

Özel bankaların yeni nakit depolama hizmeti, 2019 sonlarına doğru gizlice başladı ve daha önce hiç tam olarak bildirilmedi.

Ülkeye giren nakit dövizin çoğunun, son yıllarda Venezuela'yı terk edenlerin kamyonlarla ülkeye soktuğu paralardan ve OPEC üyesi olarak müttefik ülkeler Türkiye ve Rusya'ya petrol ve altın satışlarından oluştuğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Maduro, ABD yaptırımları ve hiperenflasyon karşısında ekonomiyi düze çıkarmak için sessizce 16 yıllık sosyalist uygulamaları rafa kaldırdı.

Reuters haber ajansının üst düzey bankacılık sektörü yetkililerine dayandırdığı haberine göre Venezuela'ya geçen yıl yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde nakit girişi oldu.

Venezuela'da bir dizi bankanın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ekonomik liberalleşme programıyla birlikte, şirketlerin elde ettiği milyonlarca dolar ve euroyu nakit olarak bankalarında depolamaya başladığı belirtiliyor.

Bu da, geri kalan nakdin bireysel olarak depolandığı anlamına geliyor.

Bu yolla, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaptırımları altında olan hükümetle bağlantılı şirketlerin kapsam dışı tutulması amaçlanıyor.

Reuters'a konuşan yöneticilerden biri "Bu, uzun süredir bankalarla çalışan müşterilere sunulan bir hizmet" dedi.

Dört üst düzey mali sektör yöneticisine göre bu hizmet şimdilik sadece gelirleri yüksek, uzun süredir hesapları aktif bulunan şirketlere sunuluyor.

Ekonomiye dolar ve euro girişiyle ilgili açıklama yapmayan Venezuela hükümeti, bankaların nakit depolama hizmetiyle ilgili Reuters'ın yorum talebine de yanıt vermedi.

Ama hükümet, uzun zamandır süregelen döviz ve ücret kontrol yönetmeliklerini uygulamayı bırakmış durumda.

Ama uygulamada olmasa da birçok uygulama yazılı olarak mevcut dolayısıyla Maduro'nun değişikliğe gitmesinin de önü açık.

Rutin işlemlerde yerli para birimi bolivar yerine dolar daha sık kullanılıyor. Dolaşımdaki bolivar miktarı da 44 milyon dolar değerinde. Venezuela'daki eczaneler, marketler ve diğer iş yerlerindeki nakit dolar miktarı da oldukça fazla.

Euro da hükümetin sözleşme yaptığı şirketlere ödemeleriyle ve haftalık merkez bankası satışlarıyla ülkeye giriyor.

İki perakende yöneticinin Reuters'a verdiği bilgiye göre büyük süpermarket zincirleri de bankaların emanet nakit depolama hizmetini seviyor çünkü işlemlerinin üçte biri yabancı dövizle yapılıyor.

Aynı banka müşterilerine yapılan transferlerin maliyeti işlemlerin %1'ine denk geliyor.