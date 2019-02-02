HABER

Venezuela halkına destek eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi.

Venezuela halkına destek eylemi

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi. Yapılan açıklamada "Venezuela halkı yalnız değildir" denildi.
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek Venezuela’daki darbe girişimine karşı eylem düzenledi. ’Tüm insanların akıl, can, mal, nesil ve din emniyeti için” pankartını açan grup üyeleri, ’Venezuela halkı yalnız değildir. Kahrolsun Emperyalizm’ şeklinde sloganlar attı.
Grup adına basın açıklaması yapan Zeynel Abidin Özkan, "Küresel emperyalizmin teröristleri kanla petrol almaya devam ediyorlar. Venezuelalıların dinleri, dilleri, ırkları bizden farklı ama bir şeyleri aynı; o da zalim şeytan üçgeni İngiltere, İsrail, ABD’ye karşı başkaldırmaları, kukla değil kendi bağımsız yönetimlerine talip olmaları. İngilizlerin kurgulayıp siyonist İsrail ve ABD’nin oynadığı Venezuela oyununu inşallah mahsunlar kazanacak. Buradan emperyalistlere sesleniyoruz. Sizin sinsi planlarınız, topunuz, tüfeğiniz, varsa bizim imanımız kardeşliğimiz, duamız var. Buradan İslam İşbirliği Teşkilatlarına, liberallere, komünistlere, muhafazakarlara ben insanım diyen herkese sesleniyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından üyeler Venezuela halkı için dua ederek Büyükelçilik önünden ayrıldı.

Venezuela halkına destek eylemi

Venezuela halkına destek eylemi

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Trabzon’da kız kardeşlerinin evini yıkmakla suçlanan kardeşler kendilerini savunduTrabzon’da kız kardeşlerinin evini yıkmakla suçlanan kardeşler kendilerini savundu
İslahiye'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıİslahiye'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.