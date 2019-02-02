Venezuela halkına destek eylemi

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi. Yapılan açıklamada "Venezuela halkı yalnız değildir" denildi.
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek Venezuela’daki darbe girişimine karşı eylem düzenledi. ’Tüm insanların akıl, can, mal, nesil ve din emniyeti için” pankartını açan grup üyeleri, ’Venezuela halkı yalnız değildir. Kahrolsun Emperyalizm’ şeklinde sloganlar attı.
Grup adına basın açıklaması yapan Zeynel Abidin Özkan, "Küresel emperyalizmin teröristleri kanla petrol almaya devam ediyorlar. Venezuelalıların dinleri, dilleri, ırkları bizden farklı ama bir şeyleri aynı; o da zalim şeytan üçgeni İngiltere, İsrail, ABD’ye karşı başkaldırmaları, kukla değil kendi bağımsız yönetimlerine talip olmaları. İngilizlerin kurgulayıp siyonist İsrail ve ABD’nin oynadığı Venezuela oyununu inşallah mahsunlar kazanacak. Buradan emperyalistlere sesleniyoruz. Sizin sinsi planlarınız, topunuz, tüfeğiniz, varsa bizim imanımız kardeşliğimiz, duamız var. Buradan İslam İşbirliği Teşkilatlarına, liberallere, komünistlere, muhafazakarlara ben insanım diyen herkese sesleniyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından üyeler Venezuela halkı için dua ederek Büyükelçilik önünden ayrıldı.
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