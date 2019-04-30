HABER

"Venezuela halkının daima yanındayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Venezuela'da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız" - "Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Marmaris'te cinsel istismara karşı eylemMarmaris'te cinsel istismara karşı eylem
Çankırı'ya şehit ateşi düştüÇankırı'ya şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu darbe girişimi Türkiye Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.