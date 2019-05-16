Venezuela Hükümet ve Muhalafet Temsilcileri Norveç'te Biraraya Geliyorlar

Venezuela hükümet ve muhalefet temsilcileri ülkede devam eden krizi sona erdirmek üzere görüşmelerde bulunmak üzere Norveç’e gittiler.

Ülkede uzun süredir devam eden ve insani krize dönüşen istikrarsızlık sonrası taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca bu yönde atılan ilk adım oldu. Özellikle gıda ve ilaç sıkıntısı halkın büyük sorunlar yaşamasına neden oluyor.

Görüşmelere katılmayı kabul etmek özellikle muhalefet açısından bir anlamda şu ana kadar yürütülen politikanın aksi bir durum teşkil ediyor.

Yoklama görüşmeleri

Veneuzela ‘da muhalefetin kontrolündeki meclisten yapılan açıklamada Oslo’da yapılacak yoklama görüşmelerine her iki taraftan da üst düzey isimler katılacaklar. İsmi açıklanmayan bir yetkili muhalefetin Norveç’ten iki ayrı davet aldığını söyledi.

Görüşmelere, hükümet tarafından aralarında Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez ve Stalin Gonzalez’in bulunduğu isimler katılırken muhalefetten de Ulusal Meclis’ten üst düzey bir isim bulunuyor.

Televizyonda yaptığı konuşmada doğrudan, görüşmelerden bahsetmese de Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Jorge Rodriguez’in Venezuela dışında son derece önemli bir görevde olduğunu söyledi.