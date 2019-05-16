Venezuela Hükümet ve Muhalafet Temsilcileri Norveç'te Biraraya Geliyorlar

Venezuela hükümet ve muhalefet temsilcileri ülkede devam eden krizi sona erdirmek üzere görüşmelerde bulunmak üzere Norveç’e gittiler.
Ülkede uzun süredir devam eden ve insani krize dönüşen istikrarsızlık sonrası taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca bu yönde atılan ilk adım oldu. Özellikle gıda ve ilaç sıkıntısı halkın büyük sorunlar yaşamasına neden oluyor.
Görüşmelere katılmayı kabul etmek özellikle muhalefet açısından bir anlamda şu ana kadar yürütülen politikanın aksi bir durum teşkil ediyor.
Yoklama görüşmeleri
Veneuzela ‘da muhalefetin kontrolündeki meclisten yapılan açıklamada Oslo’da yapılacak yoklama görüşmelerine her iki taraftan da üst düzey isimler katılacaklar. İsmi açıklanmayan bir yetkili muhalefetin Norveç’ten iki ayrı davet aldığını söyledi.
Görüşmelere, hükümet tarafından aralarında Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez ve Stalin Gonzalez’in bulunduğu isimler katılırken muhalefetten de Ulusal Meclis’ten üst düzey bir isim bulunuyor.
Televizyonda yaptığı konuşmada doğrudan, görüşmelerden bahsetmese de Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Jorge Rodriguez’in Venezuela dışında son derece önemli bir görevde olduğunu söyledi.
Öte yandan bir şekilde Maduro’nun iktidardan gönderilmesi taraftarı olan Amerika’nın yönetiminin Norveç görüşmelerinden memnun olmadığına dair yorumlar yapılıyor. Bu esnada Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, bir temsilcisinin Washington’da Amerika Güney Komutanlığı yöneticisiyle buluşacağını söyledi.
Venezuela’da taraflar arasında birçok konuda ciddi fikir ayrılıkları bulunuyor. Muhalefet Maduro’nun geçen yıl yapılan seçimlerde hile yaptığını bu sebeple de seçimlerin yenilenmesi için istifa etmek zorunda olduğunu savunuyor. Maduro’ysa muhalefeti Amerika’yla işbirliği yaparak yasal olmayan şekilde ülkede yönetimi ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.
Norveç diyaloğu çoğunlukla Avrupalı ülkelerden oluşan bir grup olarak Venezuela’da devam eden krize çözümler önerebilmek adına bu ülkeye üst düzey delegasyon göndermeye hazırlanıyor. Uluslararası Kontak Grubu 8 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği ve Latin Amerika ülkelerinden oluşuyor.
Kendisini ülkenin geçici başkanı ilan eden Juan Guaido’yu aralarında Amerika’nın da bulunduğu 50’den fazla ülke devlet başkanı olarak tanıyor. Maduro ülkede yaşanan krizlerle ilgili olarak Amerika’nın ülkesine uyguladığı ambargoları sorumlu tutuyor.
Amerika son olarak ülkede devam eden karışıklıkların uçuş güvenliği açısından risk teşkil ettiği gerekçesiyle Amerika-Venezuela arasındaki tüm ticari ve kargo uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum