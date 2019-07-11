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Venezuela hükümet ve muhalefet temsilcilerinin görüşmeleri bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:20 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: "Uyuşmazlıkların anayasal ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için Barbados'ta kurulan daimi barış masasının bu turu tamamlandı"

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcilerinin Barbados’ta yaptıkları görüşmeler sona erdi.

Uzun süredir büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuğunda yaptıkları son görüşmeler tamamlandı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki ada ülkesi Barbados’ta 3 gün süren son görüşmelerin tamamlanması Venezuela İletişim Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez tarafından duyuruldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşmazlıkların anayasal ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için Barbados’ta kurulan daimi barış masasının bu turu tamamlandı" ifadelerini kullanan Rodriguez, Barbados Başbakanı Mia Mottley’e de teşekkür etti.

Taraflardan görüşmelerde anlaşmaya varılıp varılmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Venezuela hükümeti ve muhalefet temsilcileri mayıs ayının ikinci haftasında Norveç’te bir araya gelmiş, bu görüşmelerden de herhangi bir anlaşma çıkmamıştı.

- Venezuela'daki gelişmeler

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucunda bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bir kısmı da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

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Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela'daki darbe girişimi Venezuela'daki siyasi kriz

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