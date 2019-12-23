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Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 00:58 | Son Güncelleme

Bolivya'daki geçici hükümet: - "Bolivya, Venezuela'daki krizin, Venezuelalılarca anayasal, demokratik ve barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına çalışacaktır"

BOGOTA (AA) - Bolivya'daki geçici hükümet, Venezuela'daki yönetimi değiştirmeyi amaçlayan Lima Grubu'na dahil oldu.

Muhaliflerin, 20 Ekim'deki tartışmalı seçimlerin ardından başlattığı sokak olayları ve ardından ordunun istifa çağrısı ile Devlet Başkanı Evo Morales'in görevi bıraktığı Bolivya'da Jeanine Anez liderliğindeki geçici hükümet, ülkenin uzun süredir izlediği dış politikada önemli değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Geçici yönetimin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son kararlarda imzası bulunmayan Meksika ile Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guayana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu'na dahil olundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeyi amaçlayan ve ülkedeki muhaliflere büyük destek veren Lima Grubu'na katılımın duyurulduğu yazılı açıklamada, "Bolivya, Venezuela'daki krizin, Venezuelalılarca anayasal, demokratik ve barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına çalışacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bolivya'da Jeanine Anez'in yönettiği ve Morales döneminin politikalarında önemli değişikliklere giden geçici hükümet iki hafta önce de ülkenin, ABD ve İsrail vatandaşlarına uyguladığı vizeleri kaldırmıştı.

Morales, İsrail'in 2009'da Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü bu ülke ile diplomatik ilişkileri koparmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Lima Grubu Venezuela

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