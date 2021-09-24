Venezuela Hükümeti ve Muhalefet Yeniden Masada

Venezuela hükümetiyle muhalefet arasında Norveç’in arabuluculuğunda ve Meksika’nın evsahipliğinde geçen ay başlayan müzakerelerde Pazartesi gününe kadar sürecek üçüncü tur görüşmeler bugün başlıyor.

Hükümet sözcüsü Jorge Rodriguez gündeme ilişkin yaptığı açıklamada “Venezuela’nın yurt dışında alıkonulan aktiflerinin hükümetin idaresine geri verilmesini tartışacağız” derken; muhalefetin sözcüsü Gerardo Blyde ise bu turdaki tartışmaların odak noktasının zor ve karmaşık bir konu olan adalet ve yargı sisteminde reformlar olacağını belirtti.

Uzmanlar 3. tur görüşmelere yurtdışı fonlarının halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal projeler için ve yargı sisteminin değiştirilmesi için nasıl kullanılacağı tartışmalarının damga vuracağını belirtiyor.

Birinci ve ikinci turda taraflar Venezuela’nın tartışmalı Esequibo bölgesi üzerindeki hakları ve halkın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bazı noktalarda mutabakata varmışlardı.

Müzakerelerde tarafların olmazsa olmazları arasında iktidardaki Nicolas Maduro için Venezuela’ya ve hükümet yetkililerine uygulanan yaptırımların kademeli olarak da olsa kaldırılması yer alırken; Juan Guaido önderliğindeki muhalefetse adil ve güvenilir bir seçim sürecinin garanti edilmesini, insani yardımların ülkeye girişini kısıtlayan engellerin kaldırılmasını ve siyasi tutukluların salıverilmesini istiyor.

Hükümetin Alex Saab çıkışı gerilimi artırıyor

Hükümet sözcüsü Rodriguez’in, Türkiye’de altın karşılığı gıda ticaretini yöneten kişi olarak bilinen ve yasadışı işlere bulaşmış Venezuelalı üst düzey hükümet yetkililerinin kara kutusu olmakla itham edilen Alex Saab’ın, hükümeti temsilen müzakere masasında olmasını talep etmesi gerilimi artırdı.

Şu anda Cabo Verde’de tutuklu bulunan Alex Saab’ın, hakkında ABD'de Venezuela bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları bulunmasından ötürü ABD’ye iadesi de onaylandı ve Saab’ın kısa süre içerisinde ABD’ye iadesi bekleniyordu.

Çatışmaların sandıkta çözümü müzakerelere bağlı

Son dört yılda üç kez diyalog masasına oturan taraflar arasında derin görüş ayrılıkları bulunuyor ve Norveç’li yetkililer tam olarak uzlaşmaya varabilmenin yıllar alabileceğini ancak bazı konularda kısmen de olsa uzlaşmaya varabilmenin olası olduğunu bildiriyor.

İktidardaki Maduro, muhalefeti kendisine karşı darbe ve suikast girişimleriyle suçlarken; muhalefet ise hükümetin içindeki küçük bir elit tabakayı ülke kaynaklarını talan etmek, yasadışı işlere bulaşmak ve ülkedeki demokratik kurum ve kuruluşları lağvetmekle itham ediyor.

Venezuela’da muhalefetle hükümet arasındaki uzlaşmazlıkların sandık dışına çıkmasına neden olan konu seçim kurulunun (CNE) güvenilirliği keza CNE üyelerinin teamüllere aykırı olarak iktidar tarafından atanması muhalefetin 2018’den bu yana seçimleri boykot etmesine neden oldu. Müzakerelerin gidişatına göre Venezuela’da Kasım ayında yapılması planlanan yerel seçimlere muhalefetin katılması bekleniyor.

