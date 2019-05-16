Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü doğrulandı

Valero, ABD'nin Venezuela'ya karşı fiili bir savaş başlatması durumunda 25 milyon Venezuelalının ülkesini savunmak için beklediğini vurgulayarak, "ABD, kendini Vietnam'dan daha uzun süre bir savaşın içinde bulacak." dedi.

Trump hükümetinin ülkesine karşı savaş halinde olduğunu ve "modern korsanlık" yaptığını belirten Valero, tek taraflı ABD yaptırımlarının Venezuela'da halkın ölüm, gözyaşı ve büyük acı çekmesine yol açtığını vurguladı.

- "Evet, Bolivarcı hükümet ile muhalefet arasında görüşmeler var"

AA muhabirinin, Venezuela hükümeti ve muhalefetinin, Norveç'in ara buluculuğunda ülkenin başkenti Oslo'da iki görüşme gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin sorusu üzerine Valero, "Evet, Bolivarcı hükümet ile muhalefetin demokratik kesimleri arasında görüşmeler var. Demokratik muhalefet diye adlandırdığımız bir muhalefet grubu var. Maalesef bir de savaş çığırtkanı, terörist ve faşist bir muhalefet var. Bunlar açıkçası ABD imparatorluğunun kuklaları." cevabını verdi.

Valero, ülkesinde milli bir profil çizen bir muhalefet olduğunu bir de ABD politikalarının peşinden giden muhalefet olduğunu söyleyerek, Norveç'teki görüşmelerde muhalif lider Juan Guaido'nun ekibiyle doğrudan görüşülmediğini ima etti.

“Venezuela hükümeti diyaloğu seven bir hükümet." diyen Valero, hükümetin muhalefetle görüşmelerinin yeni olmadığını, Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan bir müzakere sürecinin yaşandığını hatırlattı.

Demokrasinin savaş değil aksine diyalog, barış, oy verme ve istişare olduğunu belirten Valero, Norveç'teki görüşmelere ilişkin daha detaylı bilgi vermedi.