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Venezuela İki Amerikalı'yı Serbest Bıraktı

10.03.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Venezuela’nın petrol üretebilmesi ve ürettiklerini uluslararası pazarda satabilmesi için yaptırımların gevşetilme olasılığını değerlendirdiği açıklamasının ardından, Nicolas Maduro hükümeti de ülkede tutuklu bulunan iki Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi

Venezuela İki Amerikalı'yı Serbest Bıraktı

Amerikalı üst düzey bir heyetin hafta sonu Venezuela’ya beklenmedik ziyareti sonrasında Venezuela’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Amerika’da Başkan Joe Biden'ın Venezuela’nın petrol üretebilmesi ve ürettiklerini uluslararası pazarda satabilmesi için yaptırımların gevşetilme olasılığını değerlendirdiği açıklamasının ardından, Nicolas Maduro hükümeti de ülkede tutuklu bulunan iki Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Tutuklu iki Amerikalıdan Gustavo Cardenas, Venezuela’nın Amerika’da bulunan Citgo adındaki rafineri ve benzin istasyonları zincirinin yöneticilerinden biri ve 2017’den bu yana tutuklu bulunuyordu.

Serbest bırakılan Küba asıllı diğer Amerika vatandaşıysa Alberto Fernandez. Fernandez’in 2021’in Şubat ayında Venezuela’ya Kolombiya üzerinden bir dronla giriş yapması üzerine yetkililer tarafından terörle suçlanarak tutuklanmıştı.

Hafta başında Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan açıklamada, Maduro’yla yapılan görüşmede enerji güvenliği dışında Venezuela’da tutuklu bulunan bazı Amerikalıların salıverilmesinin talep edildiği bildirilmişti.

Maduro hükümetininse Amerika’dan petrol ticaretine uygulanan yaptırımlarını kaldırması ve Venezuela’nın yurtdışındaki en önemli yatırımlarından biri olan Citgo’nun yönetiminin, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido’dan alınıp hükümete vermesi gibi talepleri bulunuyor.

Bu gelişmenin ardından Amerikalı bir federal savcı, Venezuela’ya uygulanan yaptırımlara rağmen Citgo hisselerinin satış sürecinin başlaması için izin verdi.

Venezuela’da Maduro hükümeti, geçtiğimiz günlerde Ukrayna kriziyle başlayan ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla derinleşmesi beklenen enerji arzı açığının bir kısmının Venezuela petrolü ve gazıyla tedarik edilebileceğini, ülkesinin kendisine yaptırım uygulayan Amerika ve Avrupa dahil herkese petrol satmaya istekli olduğunu ve yabancı yatırımcılara kapılarının ardına kadar açık olduğunu duyurmuştu.

Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olsa da günde yaklaşık 700-750 bin varil petrol üretebiliyor. Bu rakamın Amerika’da 10 milyonun, Rusya’da 9 milyonun üzerinde olduğu hatırlandığında oldukça düşük olduğu, bu durumun da yatırımcılar için bir fırsat yarattığı ve olası enerji krizinde Venezuela’nın öneminin artacağı değerlendirmesine neden oluyor.

Kayıt altına alınan 5,6 trilyon metreküp gaz rezerviyle Latin Amerika’da ilk sırada yer alan Venezuela’da bugün günde yaklaşık 113 milyon metre küp gaz üretiliyor ve bu miktarın kısa sürede ikiye katlanabileceği bildiriliyor.

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