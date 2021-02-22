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Venezuela ile Kolombiya Arasında Terör ve Uyuşturucu Tartışması Sertleşiyor

22.02.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Venezuela ile Kolombiya Arasında Terör ve Uyuşturucu Tartışması Sertleşiyor

Maduro, Kolombiya lideri Duque’nin kendisine düzenlenen suikast ve darbe girişimlerine karıştığını iddia ediyor. Duque ise Maduro’yu uyuşturucu ticaretine bulaşmış ve terörizmi destekleyen bir diktatör olarak gördüğünü söylüyor

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'da iktidardaki Ivan Duque hükümetini uyuşturucu kaçakçılığını desteklemek ve Kolombiya’yı gerçek bir uyuşturucu devletine dönüştürmekle suçladı.

Uyuşturucuyla Mücadele Müfettişliği'nin kuruluş etkinliğinde konuşan Maduro, Kolombiya’da kokainin hammaddesi olan koka ekiminin Duque yönetiminde 46 bin hektardan 200 bin hektara çıktığını söyledi.

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı 2020 Dünya Uyuşturucu Raporu’na dayanarak yıllık 1.120 ton üretimle dünya kokaininin yüzde 70'inin Kolombiya’da üretildiğini ve üretilen uyuşturucunun yüzde 84'ünün Pasifik Okyanusu’ndan gemilerle başka ülkelere ihraç edildiğini söyleyen Maduro, bu ihracatın yüzde 8'inin yani yılda yaklaşık 90 ton kokainin Venezuela üzerinden başka ülkelere götürülmek istendiğini de iddia etti.

Kolombiya uyuşturucu pazarının yaklaşık 200 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu ve bu paranın bir şekilde aklanarak Kolombiya bankacılık sistemine sokulduğunu iddia eden Maduro, bu durumdan Duque hükümetini sorumlu tutuyor ve Kolombiya’da hükümeti mafyanın ele geçirdiği suçlamasında bulunuyor.

Venezuela’da narkotik ekiplerin 2005’ten bu yana Kolombiya menşeili 813,7 ton kokain imha ettiğini belirten Maduro, bu rakamın rekor düzeyde olduğunu söylüyor.

Karşılıklı suçlamalar

Nicolas Maduro ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque arasındaki karşılıklı suçlamalar yeni değil. Maduro, Duque’nin kendisine düzenlenen suikast ve darbe girişimlerine karıştığını iddia ederken Duque ise Maduro’yu uyuşturucu ticaretine bulaşmış ve terörizmi destekleyen bir diktatör olarak gördüğünü söylüyor.

Duque, Venezuela hükümetinin ELN ve FARC gibi Kolombiyalı silahlı örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç organizasyonlarını koruduğunu; askeri istihbarat birimlerinin raporlarına göre Venezuela’da yaklaşık 1.400 Kolombiyalı gerillanın olduğunu iddia ediyor. Duque, ayrıca Cartel de los Soles adlı uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütünün Maduro’yu desteklediği ve Venezuela hükümetinin de suç örgütü üyelerini koruduğu iddiasında bulunuyor. Geçen yıl Trump hükümeti de Maduro ve bazı üst düzey hükümet yetkililerine yönelik uyuşturucu sevkiyatına yardımcı olmaktan bir iddianame hazırlamıştı.

Sınırda gerginlik

Aralarında 2.200 km sınır bulunan iki komşu ülke başkanı arasındaki gerginlik Duque’nin uyuşturucu ve terörle mücadele kapsamında 26 Şubat’ta özel bir birliğin kurulacağını açıklaması üzerine daha da arttı; keza bu birliğin Venezuela topraklarında da operasyonlar yapabileceği öngörülüyor.

Maduro, Venezuela ordusuna “namlularınızı temizleyin” diyerek Kolombiya’dan gelecek her türlü sınır ihlaline karşı teyakkuzda olma talimatı verdi.

Kolombiya en son 2008 yılında Ekvador’a sınır ötesi bir operasyon düzenleyerek bazı FARC liderlerini öldürmüş ve Kolombiya ordusunun sınır ihlali diplomatik bir krize dönüşmüştü.

Topraklarında 1 milyon 700 bin Venezuelalı göçmenin bulunduğu Kolombiya’da hükümet, Venezuela’da yaşanan sosyo-ekonomik krizin sorumlusu olarak Nicolas Maduro’yu görüyor. Ivan Duque’nin 2019’da yeniden başkanlık yemini eden Maduro’yu tanımayarak Venezuela muhalefetine açıktan destek vermesi üzerine Venezuela hükümeti Şubat 2019’da Kolombiya ile her türlü ilişkiyi kesme kararı almıştı. Ivan Duque, Şubat ayı başında Maduro için “Sayılı saatleri kaldı” demişti.

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