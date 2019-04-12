Venezuela insani yardım için Kızılhaç'la müzakere ediyor

Anlaşma ile Birleşmiş Milletlerin (BM) de çalışma yürütebileceğini ifade eden Maduro, çalışmaların "yanlış tanıtmaya, siyasi manipülasyona ve politik bölünmeye meydan vermeyecek, Venezuela'nın egemenliğine saygı içinde ve güvenlik protokollerine uyacak" şekilde gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ICRC Başkanı Peter Maurer ve beraberindeki heyet ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Venezuela'da 3'üncü ayını dolduran siyasi buhranda, "insani kriz" tartışmaları önemli yer tutuyor.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefet, Venezuela'da bir "insani kriz" yaşandığı iddiasıyla ülkeye 23 Şubat'ta Kolombiya sınırından ABD'nin insani yardımlarını sokma girişiminde bulunmuş ve iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırdaki köprülerde birkaç gün süren arbedeler yaşanmıştı.

