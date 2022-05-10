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Venezuela İran'dan Ham Petrol İthalatına Başlıyor

10.05.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela’da devletin petrol şirketi PDVSA, çıkardığı ağır petrolü seyrelterek rafinerilerinde işlemek ve ihracata hazır hale getirebilmek için Venezuela petrolünden daha hafif olan İran petrolü ithalatına başlıyor

Venezuela İran'dan Ham Petrol İthalatına Başlıyor

CARACAS - Venezuela’da devletin petrol şirketi PDVSA, çıkardığı ağır petrolü seyrelterek rafinerilerinde işlemek ve ihracata hazır hale getirebilmek için Venezuela petrolünden daha hafif olan İran petrolü ithalatına başlıyor.

Uluslararası yaptırım uygulanan iki ülke arasında, geçen yıl yapılan ve ham petrol takasına dayanan enerji anlaşmaları, geçtiğimiz hafta İran Petrol Bakanı Cevad Oji’nin Venezuela ziyaretinden sonra uzatılmıştı.

Petrol çıkarmakta ve çıkardığı petrolü işlemekte ciddi zorluklar yaşayan Venezuela’da 2013 yılında günlük 3 milyon varil civarı olan petrol üretimi 2020’de 500 bin varile kadar düşmüştü.

Geçen yıl Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) Venezuela hükümeti tarafından bildirilen verilere göre, günlük ortalama 636 bin varil olan petrol üretiminin, Aralık ayında 871 bin varile kadar çıkmasının temel nedeni, uzmanlar tarafından İran’la yapılan bu anlaşmaya bağlanıyor.

PDVSA, ekonomisi petrole bağımlı olmasına rağmen son 8 yılda yüzde 80’e yakın azalan petrol üretimini arttırmak, kapasitesinin çok altında çalışan petrol rafinerilerinin bakımı ve modernizasyonu için bir süredir İran'dan yedek parça ve yeni ekipmanlar da temin ediyor.

Nisan ortasında 200 bin varil İran ham petrolü alan Venezuela'nın, bu hafta da 400 bin varil teslim alacağı bildiriliyor.

Geçtiğimiz hafta OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo’nun da ziyaret ettiği Venezuela, OPEC’in 13 asli üyesinden biri ve dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olmasına rağmen çok sınırlı miktarda petrol üretiyor.

Venezuela’da resmi makamların OPEC’e bildirdiği rakamlara göre Güney Amerika ülkesinde bu yılın ilk çeyreğinde günlük 756 bin varil petrol üretildi. Bu rakam geçen yılın son çeyreğindeki 817 bin varile kıyasla yüzde 7 daha düşük.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Ukrayna’nın işgaliyle oluşan enerji açığının bir kısmını ülkesinin karşılayabileceğini ve yeterli yatırımla kısa zamanda 2 milyon varil petrol üretebilecek hale gelebileceklerini iddia etmişti.

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