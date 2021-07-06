“Venezuela Kara Para Aklamada Avantajlar Sağlıyor"

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait özel jetin 2019-2020 yıllarında Venezuela’ya 40 kez gittiğinin iddia edilmesinin ardından ülkede mali suçlar, kara para aklama, uyuşturucu ticareti gibi konular yeniden gündemde.

Kişi başı cinayet oranı en yüksek ülkelerden olan Venezuela’da bir gecekondu mahallesini yöneten küçük çetelerden, üst düzey asker ve bürokratlarla ittifaklar yaparak eyalet yöneten suç kartellerine kadar irili ufaklı yaklaşık 13 bin suç örgütünün faaliyette olduğu bildiriliyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Venezuela ofisinin araştırmasına göre bu örgütler arasında büyük suç çeteleri, uyuşturucu kaçakçıları, silahlı siyasi gruplar, rüşvetçi holdingler, silahlı çeteler ve gerilla örgütleri gibi oluşumlar da yer alıyor.

Organize suç uzmanı Alejandro Rebolledo organize suç örgütlerinin önemli faaliyetlerinden birinin de uluslararası mali suçlar olduğunu, son yirmi yılda Venezuela’da yaklaşık 800 milyar dolar kara para aklandığını söylüyor.

“Kokainin yüzde 8’i Venezuela’dan sevk edilmek isteniyor”

Venezuela, yıllık bin 128 tonla dünya kokain üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya ile 2 bin 219 kilometre uzunluğunda ve kontrol edilmesi zor bir sınır hattına sahip. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya kaynaklı kokainin yüzde 8’inin Venezuela üzerinden sevk edilmek istendiğini doğruluyor.

Resmi verilere göre geçen yıl Venezuela’da 46,7 ton uyuşturucu yakalanarak imha edildi ancak Venezuela üzerinden kokain sevkiyatının yıllık 200 tonu aştığını iddia eden uzmanlar bulunuyor.

Devlet bakanlığı da yapmış, Venezuela Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nun eski başkanı Carlos Tablante “Venezuela’da kleptokrasi denilen, iktidar ve çevresindeki küçük bir kesimin ülke kaynaklarını talan ettiği bir rejim yaşanıyor” diyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Tablante, Venezuela’da paraya yönelik kayda değer bir denetim mekanizması olmadığını, ayrıca kara para aklama işlerinin ucu devlete kadar ulaşan şebekeler tarafından organize ettiğini iddia ediyor.

Bu konuyla ilgili birçok kitap yazan Tablante, “Bizim ‘fişe takılılar’ (enchufados) dediğimiz, iktidarın işlerini yapan ve iktidar tarafından korunup kollanan bir kesim güç kazanıyor. Üst düzey asker ve bürokratlarla ilişkili, devletin meşru ve gayrimeşru çoğu işini bu blok yapıyor. Bu kesimin içinde suç örgütleriyle ilişkileri olan, nakit ya da ürün karşılığı altın ve koltan kaçakçılığı yapanlar da var, uyuşturucu ticareti yapanlar da. Bazı uzmanlar ülke gelirinin yüzde 20’sinin kaynağının bilinmediğini söylüyor” şeklinde konuşuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da zaman zaman Venezuela’nın en önemli sorunlarından birinin rüşvet ve yolsuzluk olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar, devlete ait şirketlerin yüzde 70’i hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açıldığını ortaya koyuyor. Suçlamalar arasında devlet kurumlarını kullanarak kara para aklama da bulunuyor.

“Türkiye-Venezuela altın ticaretinde kilit isim Alex Saab”

“Türkiye’ye rafine edilmesi için altın gönderildiğinde, altınlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’daki uluslararası mali örgütler ve bankalar tarafından paraya çevriliyordu” diyen Tablante, Venezuela’da yapılan altın madenciliğinin kara para aklamak için çeşitli avantajlar sağladığını söylüyor.

Örneğin geçenlerde aralarında üst düzey askerlerin de olduğu yaklaşık 40 kişiden oluşan bir çete Venezuela altınlarını yasadışı şekilde Brezilya’ya kaçırıp satmak suçundan yakalandı. Bu çete, Brezilya’da sattığı altının parasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satın alıp sonrasında da o ürünleri yasal yollardan ithal ediyordu. Yani yasadışı yollardan edindikleri parayı sisteme gıda malzemesi olarak sokuyordu.

Uluslararası altın kaçakçılığının önemine değinen Tablante “Venezuela’nın Türkiye ile yaptığı altın karşılığı ticaretin kilit ismi, iş adamı Alex Saab Moran. Saab, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve birçok üst düzey devlet görevlisinin kasası ve kara kutusu olarak değerlendiriliyor” diyor.

Venezuela’da altın karşılığı ticaretin mimarı olan ve hakkında kara para aklamadan yolsuzluğa kadar birçok suçlama bulunan Saab’ın, Türkiye’de de Mulberry adındaki bir şirket üzerinden Venezuela devleti için tonlarca gıda satın aldığı belirtiliyor. ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi (OFAC) 2019 yılında Venezuela altınının Türkiye’de satışıyla ilgili olarak İstanbul’daki Mulberry Proje Yatırım Şirketi'ni yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Cabo Verde’de (Yeşil Burun Adaları) ev hapsinde tutulan Saab’ın paravan şirketler aracılığıyla, yolsuzluktan elde edilen yüzlerce milyon dolar parayı akladığı iddia ediliyor.

Washington, Alex Saab ve Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılanmak üzere Amerika'ya iadesini istiyor.

