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Venezuela Kolombiya sınırında çatışma: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

Venezuela Kolombiya sınırında çatışma: 12 ölü

BOGOTA (AA) - Venezuela’nın Kolombiya sınırında yasa dışı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Her iki ülke basınındaki haberlere göre, Venezuela’nın Kolombiya sınırındaki Tachira eyaletine bağlı Boca de Grita bölgesinde Kolombiyalı paramiliter ve uyuşturucu kaçakçısı gruplardan Los Rastojos ile başka bir grup arasında çatışma çıktı.

Ağır silahların yanı sıra patlayıcıların da kullanıldığı çatışmada 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ölü ya da yaralıların arasında sivillerin bulunup bulunmadığı bilinmeyen çatışmanın ardından, Kolombiya’nın sınır kenti Cucuta’daki güvenlik güçleri, Kolombiya tarafına geçen iki militanı yakaladı.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, üzerlerinden çok fazla cephane çıkan ve Kolombiya tarafında ilaç bulmak için geçen militanlar hala bölgedeki polis merkezinde gözaltında tutuluyor.

Çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan, çoğunluğu muhalefetin elindeki Venezuela Ulusal Meclisi (AN) milletvekillerinden Franklyn Duarte ise yaralı sayısının 20’den fazla olduğunu iddia etti.

Duarte, Venezuelalı güvenlik güçlerinden bölgedeki yasa dışı silahlı gruplara karşı harekete geçmesini ve düzeni sağlamasını istedi.

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kolombiya Venezuela Venezuela Kolombiya sınırı

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