Venezuela-Kolombiya Sınırında Gergin Bekleyiş

Venezuela’da kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guiado, Nicolas Maduro’ya meydan okumak amacıyla 80 milletvekiliyle birlikte 800 kilometre uzaklıktaki Kolombiya sınırına doğru yola çıktı. Guiado, Maduro’nun kabul etmediği insani yardımı Venezuela’ya almaya çalışacak.
Venezuela’da ekonomik kriz olduğunu reddeden Sosyalist Maduro hükümeti ise Kolombiya sınırının kapatılmasını değerlendirdiğini, Brezilya sınırınınsa kapatılacağını bildirdi.
Çok sayıda ülkenin Venezuela’nın meşru devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guiado sınırın Kolombiya tarafında depolarda bekleyen insani yardımın kara ve deniz yoluyla Venezuela’ya getirileceği vaadinde bulunmuştu.
Nicolas Maduro, Perşembe günü Venezuela’da televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında insani yardımı provokasyon olarak niteledi. Maduro muhalefetin planlarının kendi hükümetinin altını oymak için devreye soktuğu ucuz bir gösteri olarak niteledi.
Maduro, “Böyle bir karar almak istemiyorum ama Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması konusunu değerlendiriyorum” dedi.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ın dışındaki otoyol boyunca toplanan kalabalık ellerinde Venezuela bayraklarıyla muhalefet milletvekillerini taşıyan otobüsleri selamladı, milletvekillerine destek verdi.
Muhalefet liderlerinden Edgar Zambrano “Bu insani yardım çağrısıyla halk Venezuela sınırına gelecek olan yardımlardan faydalanacak” diye konuştu.
Siyasi analistlere göre, Cumartesi günü Venezuela’nın Kolombiya sınırında yaşanması muhtemel restleşme Venezuela’nın ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade insani yardımı geri çevirme ihtimali bulunan Venezuela ordusunun Maduro’ya sadakatinin test edileceği bir gün olacak.
Juan Guiado söz konusu insani yardımın hala nasıl Venezuela’ya alınacağı konusunda ayrıntı vermis değil. Muhalefet siyasetçileri Kolombiya sınırında yardım paketlerinin elden ele taşınarak insan zinciri oluşturulması önerisinde bulundu.
Maduro Guaido’yu cumhurbaşkanı olarak tanıyan ve Venezuela hükümetine ağır yaptırım uygulayan Trump yönetimini kendisini devirmeye çalışmakla suçluyor.
ABD sınıra tonlarca yardım malzemesi göndermiş, Maduro ise yardımı “ucuz bir gösteri” olarak nitelemişti. Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ise yardımın zehirli olduğunu ve kansere yol açabileceğini iddia etti.
Çarşamba günü Sosyalist Maduro hükümeti, Curacao hükümetinin Venezuela’ya gidecek yardımı depolarda saklayabileceğini açıklamasının ardından Venezuela’nın Karayipler’deki Aruba, Curacao ve Bonaire adalarıyla deniz sınırını kapattığını açıklamıştı.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada 250 ton yardım taşıyan geminin Puerto Rico’nun başkenti San Juan’dan ayrılarak Venezuela’ya doğru yola çıktığı belirtildi.
Kolombiya göçmen idaresinden yapılan açıklamaya göre, sınır kenti Cucuta’dan vatandaşların güvenliğine ve sosyal düzeni hedef alan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle beş Venezuelalı sınır dışı edildi.
Kolombiya göçmen idaresi direktörü Christian Kruger yazılı açıklamada “Maduro diktatörlüğünde önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel olaylar sebebiyle ulusal güvenliği etkilemeye dönük bir ilgi olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.
“11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi”
Venezuela muhalefetinden yapılan açıklamaya göre, Juan Guiado’nun kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan etmesinden bu yana Amerika’da görev yapan 11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi.
Venezuela muhalefetinin Washington temsilcisinin üst düzey danışmanı Gustavo Marcano, gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika’daki Venezuela büyükelçilikleri ve konsolosluklarının banka hesaplarının dondurulduğunu ve Maduro’nun Amerika’daki diplomatik ağının işlevini yitirdiğini söyledi.
Venezuela muhalefeti Amerika’da konsolosluk hizmetlerini yeniden başlatmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Amerika’da toplam 56 Venezuelalı diplomat bulunuyor.
Venezuela muhalefetinin Amerika temsilcisi Carlos Vecchio gazetecilere yaptığı açıklamada saf değiştirenlerin geçici Guaido yönetimi altında görev yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Venezuela muhalefetinin başkent Washington’da bir düşünce kuruluşunda düzenlediği basın toplantısı Code Pink (Pembe Kod) adlı aktivist grubun eylemiyle kesintiye uğradı. Kadın eylemcilerden biri Guaido’nun ekibinin Amerika’nın düzenlediği darbenin bir parçası olduğunu savundu. Bir başka kadın eylemci de “Venezuela’da darbeye hayır” posteri açtı.
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