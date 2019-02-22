Venezuela-Kolombiya Sınırında Gergin Bekleyiş

Maduro, “Böyle bir karar almak istemiyorum ama Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması konusunu değerlendiriyorum” dedi.

Nicolas Maduro, Perşembe günü Venezuela’da televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında insani yardımı provokasyon olarak niteledi. Maduro muhalefetin planlarının kendi hükümetinin altını oymak için devreye soktuğu ucuz bir gösteri olarak niteledi.

Çok sayıda ülkenin Venezuela’nın meşru devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guiado sınırın Kolombiya tarafında depolarda bekleyen insani yardımın kara ve deniz yoluyla Venezuela’ya getirileceği vaadinde bulunmuştu.

Venezuela’da ekonomik kriz olduğunu reddeden Sosyalist Maduro hükümeti ise Kolombiya sınırının kapatılmasını değerlendirdiğini, Brezilya sınırınınsa kapatılacağını bildirdi.

Venezuela’da kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guiado, Nicolas Maduro’ya meydan okumak amacıyla 80 milletvekiliyle birlikte 800 kilometre uzaklıktaki Kolombiya sınırına doğru yola çıktı. Guiado, Maduro’nun kabul etmediği insani yardımı Venezuela’ya almaya çalışacak.

Maduro Guaido’yu cumhurbaşkanı olarak tanıyan ve Venezuela hükümetine ağır yaptırım uygulayan Trump yönetimini kendisini devirmeye çalışmakla suçluyor.

Juan Guiado söz konusu insani yardımın hala nasıl Venezuela’ya alınacağı konusunda ayrıntı vermis değil. Muhalefet siyasetçileri Kolombiya sınırında yardım paketlerinin elden ele taşınarak insan zinciri oluşturulması önerisinde bulundu.

Siyasi analistlere göre, Cumartesi günü Venezuela’nın Kolombiya sınırında yaşanması muhtemel restleşme Venezuela’nın ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade insani yardımı geri çevirme ihtimali bulunan Venezuela ordusunun Maduro’ya sadakatinin test edileceği bir gün olacak.

Muhalefet liderlerinden Edgar Zambrano “Bu insani yardım çağrısıyla halk Venezuela sınırına gelecek olan yardımlardan faydalanacak” diye konuştu.

ABD sınıra tonlarca yardım malzemesi göndermiş, Maduro ise yardımı “ucuz bir gösteri” olarak nitelemişti. Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ise yardımın zehirli olduğunu ve kansere yol açabileceğini iddia etti.

Çarşamba günü Sosyalist Maduro hükümeti, Curacao hükümetinin Venezuela’ya gidecek yardımı depolarda saklayabileceğini açıklamasının ardından Venezuela’nın Karayipler’deki Aruba, Curacao ve Bonaire adalarıyla deniz sınırını kapattığını açıklamıştı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada 250 ton yardım taşıyan geminin Puerto Rico’nun başkenti San Juan’dan ayrılarak Venezuela’ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Kolombiya göçmen idaresinden yapılan açıklamaya göre, sınır kenti Cucuta’dan vatandaşların güvenliğine ve sosyal düzeni hedef alan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle beş Venezuelalı sınır dışı edildi.

Kolombiya göçmen idaresi direktörü Christian Kruger yazılı açıklamada “Maduro diktatörlüğünde önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel olaylar sebebiyle ulusal güvenliği etkilemeye dönük bir ilgi olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.