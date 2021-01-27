HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuela: Koronaya karşı 'mucize' ilaç bulduk

Venezuela: Koronaya karşı 'mucize' ilaç bulduk

27.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Venezuela: Koronaya karşı 'mucize' ilaç bulduk

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Covid-19'a karşı etkili ve hiçbir yan etkisi olmayan "mucize" bir ilaç geliştirdiklerini açıkladı.

Maduro, Carvativir adlı ağızdan alınan ilacın Caracas'taki hastaneler ve sahra hastanesine çevrilen bir spor merkezindeki hastalarda denendiğini belirtti.

Televizyondan yayınlanan konuşmasında devlet başkanı "İlaç, 9 aylık araştırma, deneme ve klinik test sürecinden geçti. Ağır hastalarda, entübe edilenlerde denendi ve iyileştiler," ifadelerini kullandı.

İlacın içeriği hakkında bilgi vermeyen Maduro, ilacın 19'uncu yüzyılda yaşayan ünlü Venezuelalı tıpçı "Jose Gregorio Hernandez'in mucizevi damlası" olduğunu aktardı.

DOKTORLAR BİLİMSEL DESTEĞİ YOK DİYOR!

Öte yandan doktorlar Carvatir'in yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan kekik bitkisinden üretilen bir ilaç olduğunu fakat koronavirüse karşı etkili olduğunun bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtiyor.

Brigham Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Francisco Marty sosyal medya hesabı üzerinden Carvatir'in herhangi bir klinik verisi olmadığını ve bunun Maduro'nun bir başka propaganda aracı olduğunu savundu.

Venezuela Ulusal İlaç Akademisi ise yaptığı yazılı açıklamada, Carvatir'in "koronavirüse karşı tedavi edici potansiyeli" olduğunu belirtti. Açıklamada yine de ilacın Covid-19'a karşı etkin bir ilaç olduğunu kabul etmek için sahadaki testlerden daha fazla veri gelmesi gerektiği vurgulandı.

Venezuela'da resmi verilere göre şu ana kadar 123 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve bin 148 kişi hayatını kaybetti. Fakat ülkedeki muhalifler gerçek sayının açıklananın çok üzerinde olduğunu savunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
2000 dolara evden değil Karayipler'den çalışın!2000 dolara evden değil Karayipler'den çalışın!
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

'İşgalci' sincaplara doğum kontrol hapı verilecek

'İşgalci' sincaplara doğum kontrol hapı verilecek

2000 dolara evden değil Karayipler'den çalışın!

2000 dolara evden değil Karayipler'den çalışın!

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Almanya’da 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

Biden'dan NATO ile kritik görüşme! Savunma bütçesinde artış sinyali

Koronavirüse karşı yeni ilaç: Hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.