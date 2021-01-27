Venezuela: Koronaya karşı 'mucize' ilaç bulduk

Maduro, Carvativir adlı ağızdan alınan ilacın Caracas'taki hastaneler ve sahra hastanesine çevrilen bir spor merkezindeki hastalarda denendiğini belirtti.

Televizyondan yayınlanan konuşmasında devlet başkanı "İlaç, 9 aylık araştırma, deneme ve klinik test sürecinden geçti. Ağır hastalarda, entübe edilenlerde denendi ve iyileştiler," ifadelerini kullandı.

İlacın içeriği hakkında bilgi vermeyen Maduro, ilacın 19'uncu yüzyılda yaşayan ünlü Venezuelalı tıpçı "Jose Gregorio Hernandez'in mucizevi damlası" olduğunu aktardı.

DOKTORLAR BİLİMSEL DESTEĞİ YOK DİYOR!

Öte yandan doktorlar Carvatir'in yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan kekik bitkisinden üretilen bir ilaç olduğunu fakat koronavirüse karşı etkili olduğunun bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtiyor.

Brigham Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Francisco Marty sosyal medya hesabı üzerinden Carvatir'in herhangi bir klinik verisi olmadığını ve bunun Maduro'nun bir başka propaganda aracı olduğunu savundu.

Venezuela Ulusal İlaç Akademisi ise yaptığı yazılı açıklamada, Carvatir'in "koronavirüse karşı tedavi edici potansiyeli" olduğunu belirtti. Açıklamada yine de ilacın Covid-19'a karşı etkin bir ilaç olduğunu kabul etmek için sahadaki testlerden daha fazla veri gelmesi gerektiği vurgulandı.

Venezuela'da resmi verilere göre şu ana kadar 123 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve bin 148 kişi hayatını kaybetti. Fakat ülkedeki muhalifler gerçek sayının açıklananın çok üzerinde olduğunu savunuyor.

