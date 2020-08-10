Venezuela: "Koruyucu Ekipman Sağlanana Kadar Çalışmayacağız"

Venezuela’da Margarita adasında Luis Ortega Hastanesi’ndeki bir grup sağlık çalışanı ve doktor koruyucu ekip ve ekipmanlar olmadığı için yaşamlarını tehlikeye attıklarını ve biyo-güvenlik için gerekli malzemeler temin edinmeden çalışmayacaklarını açıkladı.

Hastane çalışanları yayımladıkları bir videoda hastanede yaşanan sorunların sadece kişisel koruyucu ekipmanla bitmediğini ayrıca hastanedeki klimaların ve asansörlerin çalışmadığını, ellerinde ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunmadığını ve bu koşullarda işlerini yapmalarının mümkün olmadığını belirttiler.

Her 5 can kaybından biri sağlık çalışanı

İlk vakanın 13 Mart’ta tespit edildiği Venezuela’da resmi verilere göre 12 bin 500’e yakın aktif vaka bulunuyor. Bugüne kadar toplamda 223 kişi yaşamını yitirdi; bunlardan 36’sı doktor olmak üzere toplamda en az 46 sağlık personeli. Bu, salgın nedeniyle kaydedilen can kayıplarının yüzde 16,1’ini doktorların; yüzde 20,6’sını sağlık çalışanlarının oluşturduğu anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta “Sağlık çalışanları olarak mezarlıklardaki kahramanlar olmak istemiyoruz” açıklamasıyla dikkat çeken Caracas Hemşireler Odası Başkanı Ana Contrerassadece başkentte en az 300 sağlık çalışanının virüse yakalandığını ve Latin Amerika’da sağlık çalışanlarının virüse yakalanma oranının en yüksek olduğu ülkenin Venezuela olduğunu söylüyor. Son haftalarda, ulusal basında sağlık çalışanlarının hastanelerde asgari koruyucu tedbirler alınamadığı için işyerlerine gitmediği ve üst üste istifalar yaşandığı haberleri yer alıyor.