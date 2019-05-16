Venezuela krizine çözüm için Oslo'da görüşme

Muhalif lider Guaido ise hükümet ile doğrudan görüşme yapmadıklarını duyurdu.Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi ile muhalefet arasındaki siyasi krize son vermek amacıyla taraflar arasında Norveç'in başkenti Oslo'da görüşmelerin yürütüldüğü açıklandı. Açıklamayı Venezuela'nın BM'nin Cenevre ofisindeki Daimi Temsilcisi Jorge Valero yaptı. Valero, "Evet, Bolivarcı hükümet ile demokratik muhalefet arasında görüşmeler var" diye konuştu.

"Venezuela'da diyalog kurmayı seven bir hükümet var" diyen Valero, "Maalesef savaş çığırtanlığı yapan, terörist ve faşist…kısacası ABD imparatorluğunun kuklası bir muhalefet var" sözleriyle muhalefeti eleştirdi.

Görüşmelerin gidişatına ilişkin bilgi vermeyen Valero, Venezuela'daki krizde muhalefet lideri Juan Guaido'ya açık desteğini veren ABD Başkanı Donald Trump için de "savaş suçlusu" ifadesini kullandı.

Oslo'daki görüşmelere ilişkin bir açıklama da Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık sözcüsü gerginliğin daha da tırmanmaması için tarafların siyasi ve barışçıl çözüm bulmasını desteklediğini söyledi.