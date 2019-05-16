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Venezuela krizine çözüm için Oslo'da görüşme

16.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

Venezuela'daki siyasi krizin aşılması için Maduro yönetimi ve muhalefetin Norveç'in başkenti Oslo'da görüşme yürüttüğü açıklandı.

Muhalif lider Guaido ise hükümet ile doğrudan görüşme yapmadıklarını duyurdu.Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi ile muhalefet arasındaki siyasi krize son vermek amacıyla taraflar arasında Norveç'in başkenti Oslo'da görüşmelerin yürütüldüğü açıklandı. Açıklamayı Venezuela'nın BM'nin Cenevre ofisindeki Daimi Temsilcisi Jorge Valero yaptı. Valero, "Evet, Bolivarcı hükümet ile demokratik muhalefet arasında görüşmeler var" diye konuştu.

"Venezuela'da diyalog kurmayı seven bir hükümet var" diyen Valero, "Maalesef savaş çığırtanlığı yapan, terörist ve faşist…kısacası ABD imparatorluğunun kuklası bir muhalefet var" sözleriyle muhalefeti eleştirdi.

Görüşmelerin gidişatına ilişkin bilgi vermeyen Valero, Venezuela'daki krizde muhalefet lideri Juan Guaido'ya açık desteğini veren ABD Başkanı Donald Trump için de "savaş suçlusu" ifadesini kullandı.

Oslo'daki görüşmelere ilişkin bir açıklama da Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık sözcüsü gerginliğin daha da tırmanmaması için tarafların siyasi ve barışçıl çözüm bulmasını desteklediğini söyledi.

İhtilaflı konularda sıklıkla arabuluculuk rolü üstlenen Norveç, Kolombiya ve FARC örgütü arasında 2016'da varılan barış anlaşmasına da destek olmuştu.

Guaido'dan Oslo açıklaması

Oslo'daki görüşmelere ilişkin bir açıklama da Juan Guaido'dan geldi. Norveç'teki girişime katılmak üzere heyet gönderdiğini doğrulayan Guaido, Maduro hükümeti ile doğrudan görüşme yapıldığı yönünde haberleri yalanladı. Mitingde konuşan Guaido, "Norveç'te bazı temsilciler var. Oslo arabuluculuk yapmaya çalışıyor" dedi. Guaido, muhalefetin yalnış bir müzakere sürecine katılmayacağını da söyledi. Venezuela'da muhalefet, hükümeti müzakereler yoluyla zaman kazanmaya çalışmakla suçluyor. Guido, krizin aşılması için Maduro hükümetinin sona ermesi talebinde bulunuyor.

Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela'da siyasi kriz muhalefet lideri Guaido'nun Ocak ayında kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle başlamıştı. ABD başta olmak üzere çok sayıda Batılı ülkenin tanıdığı Guaido, 30 Nisan'da orduya ayaklanma çağrısı yapmış ancak bu girişim başarısız olmuştu.

Türkiye ise Maduro yönetimine destek veren ülkeler arasında bulunuyor.

rtr/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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