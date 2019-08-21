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Venezuela, Kuzey Kore’ye büyükelçilik açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 22:49 | Son Güncelleme

Venezuela’nın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da açtığı Venezuela Büyükelçiliği gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.İki ülkenin üst düzey diplomatlarının katıldığı bir törenle Venezuela’nın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki elçiliğini hizmete açıldı.

Venezuela’nın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da açtığı Venezuela Büyükelçiliği gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.
İki ülkenin üst düzey diplomatlarının katıldığı bir törenle Venezuela’nın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki elçiliğini hizmete açıldı. Açılışa Venezuela Hükümeti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Rubén Daro Molina katıldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Guk da törende hazır bulundu.
Törende konuşan Molina, “Elçiliğimiz ABD emperyalizminin saldırılarına ve tehditlerine karşı ittifakı güçlendirmeye hizmet edecek” dedi.

"Bizi durduramazsınız, parlak geleceğimizi bizden çalamazsınız"
ABD’nin hem Kuzey Kore’ye hem de kendilerine ideolojik olarak diz çöktüremediği için ekonomik olarak darbeler vurmaya çalıştığını söyleyen Molina, “Bu yüzden emperyalistler ve müttefikleri şunu bilmeli, bizi durduramazsınız. Parlak geleceğimizi bizden çalamazsınız” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kore, Venezuela Hükümeti ve halkına tam destek sağlamaya devam edecek”
Bakan Yardımcısı Pak ise Kuzey Kore Hükümetinin Venezuela ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkileri genişletmek ve geliştirmek için sürekli çaba sarf ettiğini belirtti. Pak, elçiliğin açılmasıyla bağımsızlık ve sosyalizm için ortak bir anti-emperyalist mücadelenin daha alevlendiğini iddia etti. Pak, “Kuzey Kore, ülkelerini koruma çabaları konusunda Venezuela Hükümeti ve halkına tam yardım ve destek sağlamaya devam edecek” dedi.

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