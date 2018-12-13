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'ABD beni öldürüp hükümeti düşürmek istiyor'

13.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin kendisine karşı suikast planladığını ve hükümetini düşürmeye çalıştığını iddia etti.

'ABD beni öldürüp hükümeti düşürmek istiyor'

Gazetecilere yaptığı açıklama Maduro ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bizzat planın içinde olduğunu savundu ancak bu iddiası destekleyecek bir kanıt göstermedi.

Maduro başkanlık sarayında yaptığı açıklamada "John Bolton beni hedef alacak suikasti planlamakla, yabancı askerleri ülkemize göndermekle ve Venezuela'da zorla geçici bir hükümet kurmakla görevlendirildi" dedi.

Maduro Venezuelalıların "dost ülkelerin" yardımıyla mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

Maduro daha önce de yine ABD ile Kolombiya ve Venezuela muhalefetinin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro için "diktatör" demiş ve ülkeye yaptırımlar getirmişti.

ABD ayrıca hafta başında Rusya'nın iki bombardıman uçağını Venezuela'ya göndermesini de eleştirmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Yozlaşmış iki hükümetin kamu fonlarını israf etmesi" yorumunu yapmıştı.

Rusya hükümeti ise Pompeo'nun sözlerini "tamamen uygunsuz" bulduklarını açıklamıştı.

"Blackjack" olarak anılan Tu-160 tipi bombardıman uçaklarının nükleer bomba atma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.

Uçaklar ortak tatbikat kapsamında ülkeye gönderildi.

Tatbikat, ABD yaptırımları altındaki ülkeye destek gösterisi olarak yorumlanıyor.

RUSYA'DAN ALTI MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Venezuela, 2014'ten beri ağır bir ekonomik krizin içinde. Hiper enflasyonun olduğu ülkede gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

ABD'yi ülkesine karşı "ekonomik savaş" yürütmekle suçlayan Maduro, Moskova ziyareti sonrasında Rusya'nın Venezuala'ya 6 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Maduro ABD öldürmek

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