Venezüela lideri Maduro'yu devirmeye çalışmakla suçlanan iki Amerikalı, 20 yıl hapse mahkum edildi

Özel kuvvetler askerleri olan 34 yaşındaki Denman ve 41 yaşındaki Berry, bu yılın başlarında Venezüela devlet televizyonuna çıkarılmışlardı.

Venezüela muhalefetinin lideri olan Juan Guaido, ABD tarafından ülkenin resmî lideri olarak tanınıyor.

Adalet Bakanı Tarek William Saab, mahkumiyet ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, araçların, silahların ve kimlik belgelerinin fotoğraflarını yayımladı.

Luke Denman ve Airan Berry isimli eski askerler, komplo kurmak, terörizm ve silah kaçakçılığı iddialarından suçlu bulundu.

Venezüela'da bir mahkeme, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu devirme girişiminde bulunmak suçlamasıyla, iki eski Amerikan askerini 20 yıl hapse mahkum etti.

Denman bu yayın sırasında, Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmak ya da öldürmek amacıyla planlandığı öne sürülen, Gideon Operasyonu'na katıldığını itiraf etti.

34 yaşındaki özel kuvvetler askeri, Maduro karşıtı Venezüelalıları eğitmek için tutulduğunu söyledi.

Kendisi ve Airan Berry'nin Florida merkezli bir güvenlik şirketi olan Silvercorp USA tarafından tutulduklarını da açıkladı

Bu şirket, operasyona katıldığını açık şekilde kabul eden Jordan Goudreau isimli bir kişiye ait.

Muhalefet lideri Guaidó, Silvercorp bağlantısını reddediyor

Washington Post gazetesi, Silvercorp firması ile Venezüela muhalefeti arasındaki 213 milyon dolarlık anlaşmaya ait bir belge yayınladı. Haberde, bu miktarın Venezüela'nın işgali ve Devlet Başkanı Maduro'nu devrilmesi karşılığında ödendiğini yazılıyor.

Venezüela muhalefetinin lideri olan Juan Guaidó, Silvercorp firmasının sahibi Goudreau ile hiçbir ilişkisi olmadığını savunuyor.

ABD ve Venezüela arasındaki ilişkiler gerginliğini koruyor.

Maduro, Amerika'yı, Venezüela muhalefetini manipülasyon yoluyla kendi safına çekmeye ve bu şekilde ülkenin geniş petrol kaynaklarını ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.